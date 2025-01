Sau những ngày nghỉ Tết sum vầy bên gia đình, chắc hẳn nhiều người đang háo hức với những kế hoạch vui chơi, du xuân. Vậy thì hãy cùng cập nhật ngay bản tin dự báo thời tiết ngày 1/2/2025, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho những chuyến đi của mình.

Tin vui cho người dân miền Bắc là sau chuỗi ngày mưa phùn, sương mù, thời tiết ngày 1/2 sẽ có chuyển biến tích cực. Nắng vàng sẽ xuất hiện trên khắp các tỉnh thành từ Hà Nội, Tây Bắc Bộ đến Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nhiệt độ cũng tăng nhẹ so với ngày 31/1, cao nhất phổ biến từ 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nơi trên 27 độ. Tuy nhiên, buổi sáng sớm, một số nơi vẫn có thể có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đặc biệt là khu vực Hà Nội. Vì vậy, nếu ra đường vào sáng sớm, quý vị nhớ mang theo áo mưa hoặc ô để tránh bị ướt.

Nam Bộ đón chào ngày mới với nắng vàng rực rỡ. Ảnh: Tiến Tùng

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái ổn định với nền nhiệt cao, phổ biến từ 27-30 độ. Trời có mây, đêm không mưa, ban ngày nắng ráo, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời.

Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đón chào ngày mới với nắng vàng rực rỡ. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên dao động từ 26-29 độ, trong khi đó Nam Bộ có thể lên tới 30-33 độ.

Dự báo thời tiết ngày 1/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 24-27 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 17-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 30-33 độ C.