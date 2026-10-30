Miền Bắc mưa rải rác ở khu vực đồng bằng, nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát. Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Thời tiết hôm nay 30/10/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. 28-30 độ 23-25 độ Tây Bắc Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. 29-32 độ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ Đông Bắc Bộ Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực đồng bằng cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ Thanh Hóa đến Huế Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. 27-30 độ 22-25 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. 29-32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông vài nơi; phía Nam chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, riêng Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. 29-32 độ 20-23 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. 31-34 độ 24-27 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. 32-34 độ 25-27 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh di chuyển lệch đông và tiếp tục suy yếu, ngày 30/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa. Ảnh: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 30/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông; trưa và chiều nhiều mây, ít mưa; trời mát, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, phổ biến ở mức 28-30 độ.

Tiếp đó, ngày 31/10 và 1/11, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Khoảng ngày 2/11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn dưới 30 độ.

Đáng lưu ý, từ sáng sớm đến đêm 30/10, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, trong những ngày tới, nhiễu động gió đông trên cao còn hoạt động và chi phối thời tiết các tỉnh thành phía Nam. Do đó, thời tiết TPHCM và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông, nhưng mưa lớn không còn xuất hiện ở diện rộng. Mưa giông chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to; ngày ít mưa, có nắng.

Ngoài ra, trong khoảng 2-3 ngày tới, mực nước trên các sông và kênh rạch của TPHCM và các tỉnh thành Nam Bộ còn lên theo kỳ triều cường vào sáng sớm và các buổi tối. Do vậy, người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện ngập do triều có thể kết hợp với mưa chiều tối ở các khu vực ven sông, ven kênh rạch và các vùng trũng thấp.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn này, người dân các khu vực cần đề phòng mưa lớn mang tính cực đoan cục bộ kèm theo giông và sét mạnh.