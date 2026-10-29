Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông suy yếu, khiến miền Bắc xuất hiện mưa rải rác. Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn nhưng giảm dần từ đêm, trong khi tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh suy yếu và lệch Đông khiến Bắc Bộ có xu hướng nhiều mây hơn, mưa nhiều hơn và nền nhiệt giảm nhẹ. Ngày 29/10, khu vực có mưa rào và giông vài nơi, khu vực đồng bằng có mưa rào và giông rải rác.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 29/10, có mây, nắng gián đoạn, từ chiều có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ 2 độ so với hôm qua, còn ở mức 29-31 độ.

Thời tiết Hà Nội từ chiều 29/10 có mưa rào và giông rải rác. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, không khí lạnh di chuyển lệch Đông và suy yếu dần, kết hợp nhiễu động gió trên cao, nhiều nơi ở miền Trung vẫn mưa lớn. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ đêm 28 đến ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 29/10, mưa tiếp tục gia tăng trên toàn khu vực Nam Bộ, xuất hiện rải rác tập trung về chiều và tối, có điểm mưa vừa, mưa to.

Bên cạnh đó, triều cường trên các sông, kênh rạch đang lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 9. Mực nước trên sông Sài Gòn có khả năng vượt báo động 3 từ 0.04-0.06m; khả năng gây ngập ở các vùng trũng thấp, kém thoát nước ở một số tuyến đường.

Dự báo thời tiết ngày 29/10/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Lâm Đồng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.