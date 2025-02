Ngày 20/2, thời tiết Hà Nội có sương mù và mưa phùn kèm giá rét. Màn sương mù dày đặc vào sáng sớm có thể gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhiệt độ dao động trong khoảng 15-19 độ C.

Các tỉnh miền núi phía Bắc, dù nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ, nhưng cái rét đậm vẫn còn hiện hữu, đặc biệt là vào sáng sớm và đêm muộn. Khu vực Tây Bắc có thể đón nhận những tia nắng ấm áp vào buổi trưa, mang đến sự dễ chịu cho người dân.

Thời tiết Hà Nội có sương mù dày đặc. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Miền Trung tiếp tục chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Từ Thanh Hóa đến Huế, sương mù vào sáng sớm và mưa rào rải rác ở phía Nam. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa rào và giông, nhiệt độ tăng nhẹ.

Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và giông, trong khi Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ có nơi trên 33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ 22-24/2, Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ khoảng 23/2, không khí lạnh tăng cường, trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại.

Không khí lạnh kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao tiếp tục gây mưa nhỏ rải rác cho các tỉnh miền Bắc. Đồng thời, không khí lạnh tràn về sẽ khiến tình trạng nồm ẩm chấm dứt.

Dự báo thời tiết ngày mai 20/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 17-19 độ C.