Sau ngày 20/2 với thời tiết mưa phùn, sương mù bao phủ, Dự báo thời tiết ngày mai 21/2/2025 trên cả nước có sự chuyển biến rõ rệt. Miền Bắc vẫn se lạnh, trong khi miền Nam đón nắng ấm áp.

Thời tiết miền Bắc vẫn bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-25 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội có sương mù dày đặc, mưa phùn, giá rét. Ảnh: Lê Anh Dũng

Miền Trung nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-31 độ C.

Phía Bắc trời rét.

Nam Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thời tiết Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dày đặc. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C. Trời rét.

Dự báo thời tiết ngày mai 21/2/2025 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C; phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ C.