Video bàn thắng Croatia 2-1 Ghana (nguồn: VTV)
Croatia đã vượt qua Ghana 2-1 trong trận đấu đầy căng thẳng ở lượt cuối bảng L World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng áo caro giành quyền vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng, trong khi Ghana dù thua vẫn đi tiếp nhờ thuộc nhóm đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.
Trận đấu diễn ra thận trọng trong những phút đầu khi cả hai đội đều hiểu rõ tầm quan trọng của kết quả. Croatia là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, với cú sút xa của Nikola Vlasic đưa bóng đi sát cột dọc ở phút 17.
Đến phút 32, đại diện châu Âu tìm được bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú sút chìm rất căng từ khoảng cách khoảng 27m, đưa bóng găm vào góc thấp khiến thủ môn Benjamin Asare không thể cản phá.
Sang hiệp hai, Ghana đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 73. Từ tình huống cố định bên cánh phải, Derrick Luckassen băng xuống đệm bóng cận thành. Sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận.
Tuy nhiên, Croatia vẫn cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Phút 83, từ quả phạt góc của Luka Modric, Vlasic đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1.
Ghi bàn:
Croatia: Petar Sucic (32'), Vlasic (83')
Ghana: Derrick Luckassen (73')
Đội hình ra sân:
Croatia (5-4-1): Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Ivan Perišić (14), Luka Modrić (10), Mateo Kovačić (8), Nikola Vlašić (13), Petar Sučić (17), Martin Baturina (16), Ante Budimir (11)
Ghana (4-2-3-1): Benjamin Asare (16), Marvin Senaya (26), Jonas Adjei Adjetey (4), Derrick Luckassen (23), Gideon Mensah (14), Thomas Partey (5), Elisha Owusu (15), Kwasi Sibo (8), Kamaldeen Sulemana (22), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11)
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 trước Ghana, qua đó tiến vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng L. Trong khi đó, dù thua trận nhưng đại diện châu Phi vẫn có vé đi tiếp khi là 1 trong 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Ngôi đầu bảng L thuộc về tuyển Anh sau chiến thắng 2-0 trước Panama.
90'+1
Cầu thủ vào sân thay người bên phía Panama - J. Fajardo sút tung lưới tuyển Anh nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị.
83'
Nikola Vlasic tái lập thế dẫn trước cho Croatia
Đón bóng từ quả phạt góc của "nhạc trưởng" Luka Modric, Nikola Vlasic đánh đầu đưa bóng đập mép trong cột dọc rồi bay vào lưới Ghana.
82'
Cầu thủ vào sân thay người M. Pašalić tung cú sút rất căng bên ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Ghana xuất sắc cản phá.
74'
Ghana gỡ hòa 1-1
Từ tình huống cố định bên cánh phải của Ghana, Derrick Luckassen băng xuống đệm bóng cận thành tung lưới Croatia, trọng tài biên căng cờ báo việt vị. VAR vào cuộc xác định bàn thắng hợp lệ cho đại diện châu Phi.
65'
Đại diện châu Phi miệt mài tấn công tìm kiếm bàn quân bình tỷ số, tuy nhiên hàng phòng ngự của Croatia vẫn thi đấu kín kẽ.
55'
Những phút đầu hiệp hai các cầu thủ Ghana tổ chức tấn công mạnh mẽ để tìm kiếm bàn gỡ hòa 1-1.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía Croatia. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển Anh đang bị Panama cầm chân 0-0.
40'
Antoine Semenyo đột phá từ cánh phải rồi tung cú sút ở góc hẹp đưa bóng đi cắt ngang khung thành Croatia.
32'
Petar Sucic ghi siêu phẩm, mở tỷ số cho Croatia
Nhận đường chuyền của Kovacic, Petar Sucic tung cú sút rất căng chìm từ khoảng cách 27m, bóng găm góc thấp khiến thủ môn Benjamin Asare không thể cản phá.
25'
Hai đội đang thi đấu cân bằng, tỷ lệ cầm bóng là 50-50, tốc độ trận đấu ở mức vừa phải khi hai đội chưa sẵn sàng bung sức trong nửa đầu hiệp một.
17'
Bóng đập cột dọc Ghana
Croatia có pha phối hợp tấn công bài bản, Nikola Vlašić là người thực hiện cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chìm rồi "liếm" mép ngoài cột dọc khung thành Ghana.
12'
Vẫn chưa có một pha dứt điểm đáng chú ý nào được cầu thủ đôi bên thực hiện về phía khung thành của nhau.
6'
Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả hai đội nhập cuộc khá thận trọng.
04h01
Trọng tài chính người Canada - Drew Fischer thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
03h51
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
03h40
Cầu thủ hai đội tuyển Croatia và Ghana đang khởi động trước trận đấu.
03h10
Croatia bước vào trận gặp Ghana ở lượt cuối bảng L World Cup 2026 với áp lực lớn. Sau chiến thắng trước Panama, đội bóng áo caro nắm quyền tự quyết nhưng vẫn cần 3 điểm để chắc chắn đi tiếp.
Chiến thắng vừa qua không chỉ giúp Croatia có điểm số quan trọng mà còn đánh dấu cột mốc 200 trận của Luka Modric trong màu áo đội tuyển. Ở tuổi 41, anh vẫn là thủ lĩnh giàu kinh nghiệm của đội bóng.
Croatia hiểu rằng một trận hòa là chưa đủ an toàn, bởi họ có thể bị Ghana vượt qua. Trong khi đó, Ghana đang có tinh thần tốt sau trận hòa trước Anh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công.
Nếu Croatia ghi bàn sớm, họ có thể tận dụng kinh nghiệm để kiểm soát thế trận và hướng tới chiến thắng quyết định.