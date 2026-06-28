Video bàn thắng Croatia 2-1 Ghana (nguồn: VTV)

Croatia đã vượt qua Ghana 2-1 trong trận đấu đầy căng thẳng ở lượt cuối bảng L World Cup 2026. Chiến thắng này giúp đội bóng áo caro giành quyền vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng, trong khi Ghana dù thua vẫn đi tiếp nhờ thuộc nhóm đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Croatia thắng kịch tính Ghana - Ảnh: 433

Trận đấu diễn ra thận trọng trong những phút đầu khi cả hai đội đều hiểu rõ tầm quan trọng của kết quả. Croatia là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước, với cú sút xa của Nikola Vlasic đưa bóng đi sát cột dọc ở phút 17.

Đến phút 32, đại diện châu Âu tìm được bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền của Mateo Kovacic, Petar Sucic tung cú sút chìm rất căng từ khoảng cách khoảng 27m, đưa bóng găm vào góc thấp khiến thủ môn Benjamin Asare không thể cản phá.

Sang hiệp hai, Ghana đẩy cao đội hình và có bàn gỡ ở phút 73. Từ tình huống cố định bên cánh phải, Derrick Luckassen băng xuống đệm bóng cận thành. Sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng được công nhận.

Tuy nhiên, Croatia vẫn cho thấy bản lĩnh đúng lúc. Phút 83, từ quả phạt góc của Luka Modric, Vlasic đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1.

Ghi bàn:

Croatia: Petar Sucic (32'), Vlasic (83')

Ghana: Derrick Luckassen (73')

Đội hình ra sân:

Croatia (5-4-1): Dominik Livaković (1), Josip Stanišić (2), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Ivan Perišić (14), Luka Modrić (10), Mateo Kovačić (8), Nikola Vlašić (13), Petar Sučić (17), Martin Baturina (16), Ante Budimir (11)

Ghana (4-2-3-1): Benjamin Asare (16), Marvin Senaya (26), Jonas Adjei Adjetey (4), Derrick Luckassen (23), Gideon Mensah (14), Thomas Partey (5), Elisha Owusu (15), Kwasi Sibo (8), Kamaldeen Sulemana (22), Jordan Ayew (9), Antoine Semenyo (11)