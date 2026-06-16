Pháp nằm trong số những đội bóng được kỳ vọng tiến xa tại World Cup, thậm chí có thể giành chức vô địch nhờ sức mạnh và chiều sâu đội hình dưới sự dẫn dắt của HLV Didier Deschamps.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng của nhà cầm quân 57 tuổi với sắc áo Lam, trước khi rời cương vị và Zinedine Zidane đã chờ sẵn để thay thế.

Có 3/4 chuyên gia chọn Pháp thắng Senegal. Ảnh: Khel Now

Deschamps đã dẫn dắt tuyển Pháp giành 14 chiến thắng tại World Cup. Một kết quả hoàn hảo tại vòng bảng (toàn thắng) sẽ đưa ông vượt qua kỷ lục 16 trận của Helmut Schon. Nhưng để điều đó xảy ra là không dễ dàng.

Tại World Cup 2026, Pháp chung bảng Senegal, Iraq và Na Uy, sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Mike Maignan,…

Trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, Pháp có chuỗi 9 trận bất bại (8 thắng, 1 hòa), bao gồm thắng 2-0 trước Đức, 2-1 Brazil và 3-1 Colombia.

Tuy nhiên, thành tích đó của Pháp đã bị Bờ Biển Ngà phá vỡ ở trận giao hữu hôm 4/6, khi đả bại đoàn quân của Deschamps với tỷ số 2-1.

Vài ngày sau, Pháp thắng 3-1 Bắc Ireland nhờ hat-trick ấn tượng của Olise.

Một không khí rộn ràng nhưng không kém phần quyết tâm của tuyển Pháp trước trận ra quân. Ảnh: X ĐT Pháp

Gặp Senegal ở trận ra quân World Cup 2026, gợi cho Pháp ký ức không muốn nhớ, với cú sốc để thua 0-1 đối thủ vào 2002, sớm biến họ thành cựu vương ngay từ vòng bảng. Đó cũng là lần đối đầu duy nhất giữa họ, tính đến nay.

Người Pháp muốn quên thì các cầu thủ Senegal sẽ lấy đó làm điểm tựa để đấu Mbappe và đồng đội. Đội bóng này đã giành Cúp châu Phi 2025 hồi tháng Giêng, trước khi Hội đồng kháng cáo của CAF tuyên bố trao lại cho Maroc, bởi những sự cố xảy ra trong trận chung kết.

Senegal bước vào giải đấu với phong độ không thực sự ổn định, sau khi đánh bại Gambia và Peru hồi tháng 3, sau đó để thua 2-3 Mỹ hôm 31/5 và hòa không bàn thắng Ả Rập Xê Út (10/6).

Đại diện châu Phi sở hữu những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Sadio Mane, Ismaila Sarr và Nicolas Jackson, nhưng Pháp có chất lượng đội hình đồng đều khắp sân nên rất khó để đánh bại họ.

Trận đấu được hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, tốc độ, với Pháp khả năng sẽ kiểm soát bóng và điều khiển nhịp độ trận đấu. Chuyên gia bóng đá ESPN dự đoán, Pháp thắng 2-1 Senegal.

Còn Sportskeeda cho rằng, tỷ số trận đấu sẽ cao hơn. Cụ thể, Pháp thắng 3-1 Senegal. Đây cũng là tỷ số được chuyên gia dự đoán của Sportsmole lựa chọn.

Riêng chuyên gia bóng đá Chris Sutton của BBC thì dự đoán khác hẳn. Ông cho rằng, Pháp và Senegal sẽ chia điểm với tỷ số hòa 3-3.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe; Dembele.

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, P. Gueye; Sarr, Diarra, Mane; Jackson.