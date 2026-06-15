Ronaldo, cơ bắp và phong độ

Những bức ảnh Cristiano Ronaldo cởi trần trên bãi biển Palm Beach xuất hiện dày đặc trên truyền thông những ngày qua. Ở tuổi 41, cơ thể của anh vẫn là một kỳ tích.

Cơ bắp săn chắc, tỷ lệ mỡ cực thấp và sự chuyên nghiệp gần như tuyệt đối tiếp tục giúp siêu sao người Bồ Đào Nha duy trì thể trạng mà nhiều cầu thủ trẻ phải ghen tị.

Phản ứng của Ronaldo khi bỏ lỡ cơ hội trận Nigeria. Ảnh: LUSA

Nhưng khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, điều người hâm mộ Bồ Đào Nha quan tâm không phải là Ronaldo trông như thế nào.

Người Bồ Đào Nha muốn biết liệu anh có còn ghi bàn được hay không. Đó là câu hỏi hoàn toàn có cơ sở.

Trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm World Cup 2026 gặp Nigeria, Ronaldo trải qua một buổi tối thiếu hiệu quả.

Ngay đầu trận, anh có cơ hội đối mặt thủ môn sau một pha thoát xuống quen thuộc. Trong quá khứ, đó là tình huống gần như đồng nghĩa với bàn thắng. Nhưng lần này, Ronaldo đá ra ngoài.

Bồ Đào Nha vẫn thắng 2-1, song pha bỏ lỡ ấy trở thành hình ảnh tiêu biểu cho giai đoạn không mấy thuyết phục của người đội trưởng. Báo chí quê nhà gọi anh là “Ronaldo vụng về”, hoặc “Ronaldo bực bội” sau trận.

A Bola nặng nề: “Thật lãng phí! Pha bỏ lỡ đáng xấu hổ của Ronaldo trong trận đấu với Nigeria”.

Ronaldo đã không ghi bàn trong 3 trận liên tiếp cho đội tuyển. Tính rộng hơn, anh im tiếng ở 4 trong 5 lần ra sân gần nhất với Bồ Đào Nha.

Những con số ấy không đủ để kết luận Ronaldo hết thời, nhưng rõ ràng chúng phản ánh khả năng chuyển hóa cơ hội của anh đang giảm sút đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Bồ Đào Nha hiện sở hữu một trong những thế hệ tài năng nhất lịch sử. Bruno Fernandes xuất sắc nhất Premier League, Bernardo Silva là linh hồn Man City và chuyển đến Real Madrid, Joan Neves cùng Vitinha giúp PSG vô địch Champions League mùa thứ hai liên tiếp…

Những cầu thủ tài năng này có thể tạo nhiều cơ hội cho Ronaldo. Vấn đề nằm ở chỗ liệu CR7 còn đủ sắc bén để kết thúc hay không.

Ronaldo ít khi tỏa sáng ở World Cup. Ảnh: FPF

Mờ nhạt ở World Cup

Lịch sử World Cup đang chống lại CR7. Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng chưa bao giờ cho thấy sân khấu giải VĐTG thuộc về mình.

Năm 2006, anh ghi 1 bàn. Bốn năm sau tại Nam Phi, vẫn là 1 bàn không hơn. Tại Brazil 2014, người ta nói vui anh là “CR1”, chứng kiến đội nhà bị loại từ vòng bảng.

World Cup 2018 tại Nga được xem là giải đấu thành công nhất của Ronaldo khi anh ghi bốn bàn, trong đó có cú hat-trick đáng nhớ vào lưới Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha vẫn dừng bước ở vòng 1/8 và anh im lặng.

Đến Qatar 2022, nơi Lionel Messi đăng quang với Argentina, Ronaldo chỉ ghi đúng 1 bàn từ chấm phạt đền trước Ghana. Anh mất vị trí ở vòng knock-out và mâu thuẫn với HLV Fernando Santos.

Ronaldo đã tham dự 5 kỳ World Cup nhưng chỉ một lần vượt mốc 1 bàn. Những con số kém nếu so với Champions League, đặc biệt là với một người đang tiến đến mốc 1.000 bàn.

Chính vì vậy, World Cup 2026 càng thêm đặc biệt (và áp lực). Không còn ai chờ đợi Ronaldo chứng minh sự vĩ đại của mình. Những cuộc tranh luận về vị trí của anh trong lịch sử đã khép lại từ lâu.

Điều còn thiếu trong bộ sưu tập của Ronaldo chỉ là chiếc cúp vàng World Cup và một chiến dịch thực sự đáng nhớ trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Bây giờ, hoặc không bao giờ. Ảnh: FPF

Bây giờ hoặc không bao giờ

Đây có thể là đội tuyển Bồ Đào Nha mạnh nhất mà anh từng khoác áo, cũng gần như là cơ hội cuối cùng.

Ở World Cup 2030, kỷ niệm 100 năm giải đấu và Bồ Đào Nha là một trong các chủ nhà, Ronaldo sẽ 45 tuổi và ngay cả với một người luôn thách thức mọi giới hạn như anh, bóng đá đỉnh cao có lẽ cũng không còn chờ đợi.

Vì vậy, World Cup lần này không còn là câu chuyện của những kỷ lục cá nhân hay những cột mốc tuổi tác, mà là cuộc chạy đua với thời gian cho khát vọng cúp vàng.

Những hình ảnh trên bãi biển Florida có thể gây ấn tượng với thế giới. Nhưng khi vào trận đấu, người ta sẽ không nhớ Ronaldo có bao nhiêu múi cơ, mà xem anh ghi được bao nhiêu bàn và đưa Bồ Đào Nha tiến xa đến đâu.

Bây giờ, hoặc không bao giờ. Để khép lại sự nghiệp bằng chương cuối hoàn hảo nhất, Ronaldo cần làm điều mà anh đã làm suốt hơn hai thập kỷ: ghi bàn. Và nếu có thể, hãy đưa cúp vàng về quê nhà.

Nếu không, người hâm mộ sẽ lại thở dài, Ronaldo sang Mỹ chỉ để nghỉ hè, du lịch và khoe “múi”.