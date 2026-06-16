“Bảng đấu tử thần” tại World Cup 2026, sẽ bắt đầu bằng trận đấu hứa hẹn nảy lửa, tốc độ cao giữa Pháp vs Senegal. Một cuộc đọ sức gợi nhớ cách đây 24 năm, nơi đại diện châu Phi khiến đội bóng áo lam thua sốc 0-1 và sớm thành cựu vương.

Mbappe cùng Pháp có tạo thành tập thể gắn kết để giành chiến thắng trước Senegal? Ảnh: Pulse

Ở giải đấu cuối cùng trước khi rời cương vị HLV trưởng tuyển Pháp, để nhường chỗ cho Zinedine Zidane, Didier Deschamps sở hữu trong tay dàn cầu thủ thiện chiến với tổng trị giá đến hơn 1,5 tỷ euro, đủ để xếp họ vào nhóm ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất.

Thực tế, Pháp là đội duy nhất trong thế kỷ 21, có mặt ở trận chung kết trong 2 kỳ World Cup liên tiếp. Họ lên ngôi vào 2018, và 4 năm trước cũng suýt nữa ẵm cúp một lần nữa (thua Argentina trên chấm phạt đền, sau trận hòa kinh điển 3-3 trong 120 phút).

Mbappe cùng đồng đội dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2026, với 5 chiến thắng trong 6 trận. Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, Les Bleus thắng 3 trong 4 trận giao hữu, kể từ đầu năm, nhưng đều để thủng lưới.

Họ đã để thua 1-2 Bờ Biển Ngà, trận thua duy nhất trong 12 tháng qua, trước khi thắng dễ 3-1 Bắc Iceland ở trận 'hâm nóng' cuối cùng.

Tại World Cup 2026, HLV Deschamps nhiều khả năng sẽ sử dụng bộ tứ, với Desire Doue, Michael Olise và Ousmane Dembele đá phía sau Kylian Mbappe. Tin vui, hậu vệ William Saliba (Arsenal) đã sớm trở lại tập luyện và hoàn toàn có thể ra sân thi đấu. Jules Kounde cũng gặp chấn thương, nhưng vẫn đủ sức khỏe để xung trận.

Trước giải đấu ngày khai mạc World Cup tại Mexico, Mbappe vấp phải những chỉ trích vì vẫn bay sang Tây Ban Nha tranh thủ đi chơi với bạn gái. Ảnh: Twitter

Với Senegal, họ là đội bóng mạnh hàng đầu châu Phi, khi lọt vào 3 trong 4 trận chung kết AFCON gần nhất. Ở giải đấu năm 2025, họ giành chức vô địch, trước khi bị tước danh hiệu (trao cho Maroc), vì những phản ứng ở trận chiến tranh ngôi.

Senegal dự kiến ra sân với một số gương mặt quen thuộc trong đội hình. Cựu cầu thủ Chelsea, Edouard Mendy là thủ môn số 1 của họ, trong khi Kalidou Koulibaly sẽ đá chính nơi hàng thủ.

Ngôi sao 36 tuổi của Everton, Idrissa Gueye khả năng được xếp chơi phía sau bộ 3 tấn công Sadio Mane, Ismaila Sar và Nicolas Jackson.

Có thể thấy, Senegal là đối thủ đáng gờm, nhưng Pháp với hàng tấn công sắc bén, khả năng sẽ vượt ải khó ở trận ra quân để đạt mục tiêu chiến thắng.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doue, Kylian Mbappe; Ousmane Dembele.

Senegal (4-2-3-1): Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakharte, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Habib Diarra, Sadio Mané; Nicolas Jackson.

Dự đoán tỷ số: Pháp thắng 2-0 Senegal.