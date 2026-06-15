Đức có chiến thắng hoành tráng 7-1 trước đội bóng lần đầu dự World Cup, Curacao, ở trận ra quân bảng E. Đáng chú ý, nhà cầm quân được yêu mến, Jurgen Klopp đã có những bình luận gây bàn tán trên kênh Magenta TV về lựa chọn đội hình của Nagelsmann.

“May mắn thay, Julian Nagelsmann vẫn đang là người lựa chọn đội hình tuyển Đức”.

Klopp phải lên tiếng xin lỗi Julian Nagelsmann vì 'vạ miệng' trên sóng truyền hình. Ảnh: X Olusegun Odediran

Việc cựu HLV Liverpool dùng từ “vẫn” cho thấy nghi ngờ về tương lai của Nagelsmann với tuyển Đức. Càng đáng nói hơn khi chính Klopp được đồn là ứng viên thay thế tiềm năng. Do vậy, ông phải lập tức lên tiếng xin lỗi người đồng hương của mình:

“Tôi đã tìm ra từ bị ghét nhất năm nay rồi: Đó là từ “vẫn”. Tôi đáng ra phải tự đấm vào mặt mình vì điều đó, nhưng đã quá muộn. Tôi đang lên sóng truyền hình.

Lời đó được buột miệng thốt ra và nó không liên quan gì đến vấn đề ấy của tuyển Đức cả. Điêu tôi nhận ra là thứ Ba này (16/6), tôi sẽ bước sang tuổi 59 và thấy mình vẫn là một gã ngốc”.

Klopp nói thêm: “Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ bạn, Julian Nagelsmann, bất kỳ cậu phản ứng ra sao về câu nói lỡ lời của tôi”.

Trận đấu tiếp theo của Đức ở bảng E là gặp Bờ Biển Ngà (3h ngày 21/6), trước khi đấu Ecuador (3h ngày 26/6).

(Nguồn VTV)