Đội tuyển Uruguay vừa gặp sự cố hy hữu trước thềm trận ra quân World Cup 2026, khi trục trặc về thủ tục giấy tờ, khiến toàn đội không thể nhập cảnh vào Mỹ như kế hoạch.

Theo lịch thi đấu, đại diện Nam Mỹ sẽ chạm trán Saudi Arabia vào lúc 5h sáng (ngày 16/6, giờ VN). Tuy nhiên, quá trình di chuyển từ Mexico sang Mỹ của tuyển Uruguay bị đình trệ do vấn đề liên quan đến hồ sơ nhập cảnh.

Các thành viên Uruguay gặp sự cố trước trận ra quân - Ảnh: EPA

Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) cho biết: "Do những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của AUF, chuyến bay rời Mexico bị trì hoãn. Toàn đội hiện đang nghỉ ngơi tại khách sạn. FIFA sẽ sắp xếp thời gian khởi hành mới."

Theo The Athletic, FIFA thậm chí phải tìm gấp một máy bay khác để đưa đội tuyển Uruguay tới Florida (Mỹ), nhằm đảm bảo lịch trình.

Trên mạng xã hội, đội cựu danh thủ Diego Forlan đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc: "Ai là người phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Tiến lên Uruguay!"

Uruguay nằm ở bảng H cùng Saudi Arabia, Cabo Verde và Tây Ban Nha. Trận khai màn bảng H giữa Cabo Verde vs Tây Ban Nha diễn ra trước 6 tiếng so với thời điểm Uruguay dự kiến thi đấu.

World Cup 2026 là kỳ World Cup đặc biệt, bởi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự, thiết lập kỷ lục mới về số lượng đội tranh chiếc cúp vàng danh giá nhất bóng đá Thế giới.

Mối quan hệ giữa FIFA và nước chủ nhà Mỹ cũng đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cụ thể khiến hồ sơ các thành viên tuyển Uruguay gặp rắc rối vẫn chưa được công bố.