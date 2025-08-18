Chương trình 2+2 này do ĐH Phenikaa hợp tác với ĐH Yeungnam (Hàn Quốc) và Trường ĐH Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc) triển khai. Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng do trường đối tác cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam) công nhận, cùng nhiều quốc gia chấp nhận.

Lộ trình 2+2: Khởi đầu ở Việt Nam, bứt phá quốc tế

Hai năm đầu, sinh viên học tại ĐH Phenikaa ở Hà Nội. Ngoài kiến thức đại cương, người học được đào tạo bài bản về tiếng Hàn hoặc tiếng Trung và tìm hiểu văn hóa, xã hội nước sở tại. Mục tiêu là sau hai năm, sinh viên có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ để tiếp tục học chuyên ngành ở nước ngoài.

Sinh viên chương trình 2+2 Đại học Phenikaa - Trường ĐH Sư phạm Thủ đô (Trung Quốc) tìm hiểu văn hóa qua trang phục truyền thống.

Hai năm cuối, sinh viên chuyển tiếp sang trường đối tác, học 100% bằng tiếng bản địa. Tại Trung Quốc, đó là trường ĐH Sư phạm Thủ đô - top 4 cơ sở giảng dạy tiếng Hán tốt nhất Bắc Kinh, đứng thứ 37/500 trong bảng xếp hạng các đại học quốc gia nhóm Class-A. Ở Hàn Quốc, sinh viên theo học tại ĐH Yeungnam - top các ngôi trường có số lượng sinh viên lớn nhất cả nước, từng đào tạo nhiều lãnh đạo, doanh nhân và được bình chọn là một trong 10 trường đại học quốc tế châu Á có đổi mới mạnh mẽ.

Chuyên ngành “đắt giá”

Chương trình hướng tới đào tạo cử nhân biên - phiên dịch tiếng Hàn hoặc Ngôn ngữ Trung Quốc ứng dụng trong các ngành có nhu cầu cao như du lịch, thương mại, khoa học - công nghệ.

Sinh viên chương trình liên kết quốc tế 2+2 Đại học Phenikaa - Yeungnam trao đổi kiến thức cùng giảng viên.

Theo đại diện nhà trường, điểm mạnh của mô hình này là sinh viên không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn am hiểu văn hóa, xã hội, có khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia. Đây là lợi thế cạnh tranh khi doanh nghiệp Hàn Quốc và Trung Quốc ngày càng mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Học bổng bảo đảm, giảm gánh nặng tài chính

Với chương trình liên kết Trung Quốc, 100% sinh viên đạt yêu cầu học phần năm 3 sẽ được miễn toàn bộ học phí năm cuối, tương đương 81 triệu đồng.

Với chương trình Hàn Quốc, toàn bộ sinh viên nhận học bổng tối thiểu 50% học phí kỳ thứ 5. Người có chứng chỉ TOPIK từ cấp 4 trở lên và duy trì thành tích học tập xuất sắc sẽ có cơ hội miễn 100% học phí 2 năm tại Hàn Quốc. Mức tiết kiệm có thể lên tới 220 triệu đồng.

“Việc có học bổng bảo đảm giúp gia đình an tâm hơn khi tính toán chi phí, đồng thời tạo động lực cho sinh viên duy trì kết quả học tập tốt”, đại diện ĐH Phenikaa cho biết.

Hệ sinh thái doanh nghiệp hỗ trợ

ĐH Phenikaa trực thuộc Tập đoàn Phenikaa, sở hữu hơn 30 doanh nghiệp thành viên. Sinh viên có cơ hội tham gia dự án, thực tập ngay từ những năm đầu, qua đó áp dụng kiến thức vào thực tế và xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp.

Hệ sinh thái này cũng là kênh tuyển dụng tiềm năng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhất là những người có khả năng ngoại ngữ và hiểu biết về văn hóa Hàn Quốc, Trung Quốc.

Kỹ năng “thực chiến” khi học ở nước ngoài

Khác với việc học ngoại ngữ trong nước, sinh viên hai năm cuối được tiếp xúc trực tiếp với đời sống, văn hóa và cách làm việc của người bản xứ. Việc học 100% bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Trung giúp kỹ năng ngôn ngữ được rèn luyện hàng ngày, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng.

Giờ học tiếng Hàn sinh động của sinh viên chương trình liên kết 2+2 ngôn ngữ Hàn Quốc tại Đại học Phenikaa

Theo nhà trường, trải nghiệm này giúp sinh viên tự tin hơn khi làm việc ở môi trường quốc tế hoặc tham gia các dự án xuyên biên giới.

Tuyển sinh linh hoạt

Chương trình nhận hồ sơ đến hết 30/9/2025 với hai hình thức: tuyển thẳng và xét học bạ kết hợp phỏng vấn. Thí sinh không cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, giúp quá trình xét tuyển linh hoạt, mở rộng cơ hội trúng tuyển.

“Chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ tạo điều kiện cho các em tiếp cận nền giáo dục quốc tế với chi phí hợp lý, đồng thời có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng”, đại diện ĐH Phenikaa chia sẻ.

Với chi phí ngang học phí trong nước, học bổng, lộ trình học tập rõ ràng và phương thức xét tuyển linh hoạt, chương trình liên kết 2+2 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh 2K7 mong muốn học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Lệ Thanh