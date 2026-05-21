Khoảng 5h sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, từng đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau cập chợ bến cá Nghi Thuỷ sau một đêm vươn khơi. Trên khoang là đủ loại hải sản tươi rói vừa được đưa từ biển vào bờ như cá thu, cá nục, cá bạc má, tôm tít… chất đầy các sọt, thùng xốp.

Trên bến, hàng trăm người dân, tiểu thương đã chờ sẵn với rổ, rá và xe đẩy. Khi tiếng máy thuyền vừa tắt, không khí mua bán lập tức trở nên nhộn nhịp. Những chiếc thang sắt được kéo ra làm đường tời hàng. Người trên thuyền nhanh tay đổ cá vào sọt, người dưới bờ thoăn thoắt chuyền hàng lên cảng.

Những rổ cá còn ánh bạc, tôm cá tươi sống vừa đặt xuống đã có nhiều người tụm lại lựa chọn, trả giá rồi nhanh chóng chuyển lên xe để đưa đi các chợ đầu mối trong và ngoài địa phương.

Chợ bến cá Nghi Thủy được hình thành từ hàng trăm năm trước, là một trong những chợ hải sản lớn nhất vùng biển Nghệ An. Chợ thường họp từ sớm, khoảng 4h-7h, thời điểm những chuyến tàu đầu tiên trở về sau đêm đánh bắt.

Không chỉ là nơi giao thương, chợ cá còn trở thành điểm trải nghiệm hấp dẫn với du khách khi đến Cửa Lò. Mỗi sáng mùa hè, từng đoàn xe điện chở khách nối đuôi nhau vào cảng cá để tận mắt chứng kiến cảnh mua bán tấp nập của ngư dân miền biển.

Nhiều du khách cho biết, dù phải dậy từ rất sớm nhưng cảm giác được hòa mình vào không khí lao động nhộn nhịp nơi đây khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn. Ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng hay thưởng thức hải sản, việc ghé chợ cá lúc bình minh mang đến cho du khách một góc nhìn chân thực về đời sống của ngư dân Cửa Lò.

Một hướng dẫn viên du lịch đến từ Ninh Bình chia sẻ, hầu hết các đoàn khách tới Cửa Lò đều được giới thiệu trải nghiệm chợ bến cá Nghi Thủy. Nhiều người tỏ ra thích thú khi tận mắt thấy cảnh tàu cập bến, xem cách phân loại hải sản và trực tiếp chọn mua những mẻ cá vừa đánh bắt.

Giới thiệu mẻ cá bạc má tươi rói cho khách, chị Bùi Thị Ngân (trú phường Cửa Lò) cho biết, đây là loại cá ngon vào mùa hè, giá dao động khoảng 100.000-120.000 đồng/kg tùy kích cỡ. “Cá vừa lên bờ nên thịt chắc, ngọt và rất được khách du lịch ưa chuộng”, chị nói.

Không ít du khách tranh thủ mua hải sản về làm quà và tỏ ra rất thích thú. Chị Hoàng Thúy Liên (trú Hà Nội) cho biết, hải sản ở chợ rất tươi, giá cả hợp lý. Những con cá lớn sau khi chọn mua sẽ được chủ hàng cắt khúc, hút chân không và đóng thùng xốp để tiện vận chuyển.

Ngoài hải sản tươi sống, khu vực quanh chợ còn có nhiều cơ sở chế biến cá nướng phục vụ khách du lịch. Các quán chủ yếu là những lán nhỏ hoặc nhà dân nằm cách bến cá vài trăm mét. Du khách có thể nhờ nướng tại chỗ để bảo quản được lâu hơn trong quá trình di chuyển.