Khách xếp hàng dài

Tranh thủ ngày cuối tuần, từ 13h30, Hoàng Nhi (19 tuổi) và bạn thân đi xe máy tới phố Yên Phụ để tìm "xe bò bía nổi tiếng nhất Hà Nội". Khi tới nơi, thấy ngôi nhà "cửa đóng then cài", hai cô gái mới đọc kĩ thông tin, nhận ra chủ quán chỉ bán từ 15-21h mỗi ngày.

"Chúng mình chở nhau đi dạo một vòng hồ Tây và quay lại quán vào lúc 15h30. Thời tiết mưa lớn bất ngờ nhưng khi mình tới, hàng chục khách đã có mặt, chờ mua bò bía. Mình đợi khoảng 20 phút thì tới lượt", Nhi cho biết.

Nhi từng xếp hàng chờ mua bò bía ở đây nhưng khi tới lượt thì chủ quán thông báo hết hàng, hẹn lần sau. Tò mò hương vị món ăn ra sao mà hút khách tới vậy nên Nhi quyết tâm trở lại lần nữa, phải "săn" thành công.

Nhi tới sớm nên thời gian chờ mua bò bía chỉ khoảng 20 phút, nhưng những thực khách tới sau 16h30 có thể phải chờ cả tiếng.

Thời gian gần đây, quầy bò bía của anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê Phú Thọ) ở phố Yên Phụ trở thành địa điểm thu hút rất đông thực khách. Gọi là quán nhưng thực chất anh Thành chỉ thuê mặt tiền một căn nhà nhỏ để đặt chiếc xe điện chở thùng hàng đơn giản vào trong và đứng bán. Quán không có biển hiệu bắt mắt, không có bàn ghế ngồi, khách mua xong sẽ mang về hoặc ra ngoài ăn.

Khoảng 16-18h mỗi ngày, hàng dài thực khách xếp hàng trước quán, chờ tới lượt mua. Do xếp hàng chờ lâu, nhiều người mua 5-10 chiếc để "ăn cho bõ". Có khi thấy lượng khách quá đông, anh Thành phải "nói dối" sắp hết hàng, hẹn mọi người trở lại sau vì e ngại gây ùn tắc giao thông khu vực.

Lý do hút khách

Anh Thành cho biết, anh bán bò bía dạo ở Hà Nội từ năm 2012 nhưng tới năm 2019 bắt đầu được nhiều người biết đến, dành lời khen cho hương vị và cách phục vụ mộc mạc, thật thà. Khoảng 1 năm trở lại đây, anh bất ngờ nổi tiếng vì thói quen vừa cuốn bò bía vừa quan sát xung quanh khiến nhiều người tò mò.

"Trước đây, tôi bán hàng vỉa hè. Tôi hay đảo mắt quan sát khu vực để xe của khách, đề phòng có trộm cắp hoặc ai để xe dưới lòng đường thì nhẹ nhàng nhắc nhở. Lâu dần, việc quan sát trở thành phản xạ tự nhiên. Vợ tôi hay đùa đây là 'bệnh nghề nghiệp'. Có khách thì hài hước gọi tôi là 'đặc vụ ngầm'", anh Thành kể.

Anh Thành cho biết từng bươn chải nhiều công việc khác nhau. Năm 2012, thấy vài người ở quê có nghề làm bò bía nên anh tìm tòi học hỏi, mang hàng về Hà Nội bán rong, kiếm tiền để nuôi các con ăn học.

Người đàn ông thường bán dọc đường Thanh Niên, ven Hồ Tây trước khi thuê góc nhà dân trên phố Yên Phụ để bán cố định. Anh cho biết, chi phí thuê địa điểm tốn khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.

"Tôi không biết cách làm truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Trước nay, tôi đông khách đều nhờ chính các bạn khách hàng giới thiệu nhau. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Bây giờ, mỗi ngày tôi có thể bán khoảng 300 chiếc bò bía, tăng gấp rưỡi trước đây", anh Thành vừa thoăn thoắt nạo dừa vừa chia sẻ. Thỉnh thoảng anh lại ngẩng mặt nói nhỏ với khách: "Đợi anh một chút nhé!".

Bò bía anh Thành bán là món bò bía ngọt, được xem như một món ăn vặt. Chiếc bánh gồm lớp vỏ bánh tráng mềm, hơi dai, gói gọn phần nhân với dừa nạo sợi bùi bùi, thanh kẹo mạch nha giòn ngọt, vừng đen. Anh Thành có loại bánh nhỏ giá 5.000 đồng và bánh to giá 10.000 đồng, 15.000 đồng.

Anh cho biết, đúng 15h mỗi ngày, anh mới mở hàng vì phải dành 5-6 tiếng buổi sáng chuẩn bị nguyên liệu.

Công đoạn mất thời gian nhất là tráng vỏ bánh. Anh Thành pha bột theo tỉ lệ riêng, dàn mỏng trên chảo nóng rồi lấy ra để nguội. Khâu này đòi hỏi sự khéo léo để vỏ bánh chín đều, giữ màu trắng đẹp, mềm nhưng vẫn dẻo dai. Mỗi ngày, anh làm khoảng 1.000 chiếc bánh tráng.

Ngoài ra, anh chuẩn bị khoảng 30 trái dừa mỗi ngày. “Tôi không nạo dừa sớm vì dễ bị khô, kém tươi ngon. Bán tới đâu nạo tới đó tuy mất thời gian nhưng bánh ngon hơn”, anh nói. Riêng kẹo mạch nha và vừng đen được anh đặt ở mối quen để giữ hương vị ổn định.

Khi khách gọi, anh Thành trải lớp bánh tráng mỏng dẻo, cho kẹo mạch nha, dừa nạo và vừng đen vào rồi khéo léo cuốn chặt tay thành chiếc bò bía gọn gàng.

Khách tới quán thoải mái quay phim, chụp ảnh. Ai hỏi bí quyết làm bò bía, anh Thành cũng vui vẻ chia sẻ, không “giấu nghề”. Khách mua đúng lúc anh bổ dừa mới còn được tặng miễn phí túi nước dừa.

Trên Google Reviews, quán được chấm 4,9/5 sao. Nhiều thực khách nhận xét bò bía ở đây giữ hương vị ổn định nhiều năm, bánh đầy đặn so với giá tiền, chủ quán thật thà và vui vẻ.