Những ngày qua, mặt tiền chợ Tân Định trên đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định (TPHCM) được chỉnh trang với loạt tranh bích họa rực rỡ. Các mảng tường cũ được thay bằng những hình ảnh sinh động mang hơi thở đời sống đô thị, tái hiện văn hóa Sài Gòn - Gia Định xưa cùng dấu ấn của ngôi chợ trăm năm tuổi.

Theo UBND phường Tân Định, công trình mang tên “Chợ Tân Định - Di sản phố thị”, có chiều dài khoảng 45m, tái hiện quá trình hình thành vùng đất, sự phát triển thương mại và giá trị văn hóa của khu chợ trong đời sống đô thị. Các hình vẽ cũng khắc họa những nét đặc trưng của chợ với các ngành hàng quen thuộc như vải, thực phẩm, trái cây…

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường Tân Định (1/7/2025 - 1/7/2026).

Linh Trang và Phương Uyên (phường Phú Định) đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm và bất ngờ trước diện mạo đầy màu sắc, vừa hiện đại vừa gợi cảm giác hoài niệm về Sài Gòn xưa.

Trong chuyến tham quan, hai bạn trẻ còn trải nghiệm tự đóng guốc mộc thủ công tại một gian hàng trong chợ. Mỗi đôi guốc có giá khoảng 240.000 đồng, từ khâu chọn quai đến tự tay đóng đinh hoàn thiện sản phẩm, khiến cả hai thích thú.

“Đây là lần đầu chúng tôi được tự làm guốc mộc nên cảm thấy rất mới lạ. Không chỉ được tham quan, chụp ảnh mà còn có dịp tìm hiểu thêm về những nét văn hóa truyền thống gắn với khu chợ lâu đời của TPHCM”, Linh Trang chia sẻ.

Chị Mai Thanh, tiểu thương hơn 20 năm buôn bán tại chợ, cho biết mỗi ngày chị vẫn tự tay đóng guốc mộc ngay tại sạp hàng. Khi có du khách muốn trải nghiệm, chị sẵn sàng hướng dẫn và để khách tự thử làm mà không tính thêm phí. Theo chị Thanh, diện mạo mới của khu chợ kỳ vọng sẽ kéo thêm nhiều du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Dương, du khách đến từ Hà Nội, cho biết anh ấn tượng khi đi ngang chợ Tân Định nên dừng lại chụp ảnh lưu niệm. “Khung cảnh ở đây rất nhộn nhịp, đặc trưng của Sài Gòn về đêm”, Dương chia sẻ.

Bên ngoài khu chợ nhộn nhịp các hàng ăn uống về đêm...

Chợ Tân Định được xây dựng năm 1926 và khánh thành năm 1927, do Công ty SIDEC của Pháp thiết kế, với diện tích khoảng 3.000m2. Công trình gồm nhà lồng lớn theo trục Nam - Bắc, hành lang bao quanh cùng hệ mái 3 tầng có lam gió giúp lấy sáng và thông khí tự nhiên. Hiện chợ đã được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố.

Hiện nay, chợ có khoảng 400 gian hàng kinh doanh đa dạng mặt hàng từ thực phẩm tươi sống, đồ khô, trái cây đến quần áo, giày dép. Trong đó, nổi tiếng nhất là các sạp vải và khu ẩm thực.