Triển lãm thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo tại chùa Tam Chúc (tỉnh Ninh Bình) thu hút đông đảo người dân, Phật tử và du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Sáng 17/10, tại chùa Tam Chúc diễn ra triển lãm thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo, nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2026).

Không gian buổi triển lãm

Triển lãm giới thiệu hơn 150 tác phẩm của các tác giả đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Qua những nét bút và cách thể hiện đa dạng, lời kinh, pháp ngữ cùng lời dạy của chư vị tổ sư được chuyển tải bằng chữ Quốc ngữ, tạo nên không gian thưởng lãm nghệ thuật gắn với văn hóa Phật giáo.

Hơn 150 tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo

Không chỉ thể hiện vẻ đẹp của đường nét, bố cục, các tác phẩm còn gửi gắm những thông điệp về đạo lý, cách sống và tinh thần hướng thiện. Đây cũng là cách đưa giáo lý Phật giáo đến gần công chúng thông qua hình thức nghệ thuật giàu tính thẩm mỹ, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đông đảo người dân, Phật tử và du khách tới tham quan, thưởng lãm các tác phẩm thư pháp

Trong buổi khai mạc, đông đảo người dân, Phật tử và du khách đã có mặt để tham dự chương trình, thưởng lãm các tác phẩm, trải nghiệm không gian nghệ thuật thư pháp.

Nhiều người nán lại xin chữ, cầu may cho bản thân và gia đình

Từng tốp du khách dừng lại khá lâu trước những bức thư pháp để đọc, chiêm nghiệm lời Phật dạy. Bên cạnh đó, nhiều du khách kiên nhẫn xếp hàng chờ xin chữ, mong muốn lưu giữ những thông điệp ý nghĩa về bình an, trí tuệ và hướng thiện.

Du khách dừng chân trước các tác phẩm thư pháp

Chị Nguyễn Thị Duyên, du khách tham quan triển lãm, chia sẻ: “Tôi thấy các tác phẩm rất đẹp và có ý nghĩa. Điều khiến tôi ấn tượng là những lời Phật dạy vốn quen thuộc được thể hiện qua từng nét chữ thư pháp, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa giúp người xem suy ngẫm về cách sống, cách đối nhân xử thế. Đi xem triển lãm cũng là dịp để tôi tìm hiểu thêm về văn hóa Phật giáo”.

Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc, cho biết chữ viết trong truyền thống văn hóa Việt Nam không chỉ là phương tiện ghi lại ngôn ngữ mà còn lưu giữ tư tưởng, đạo lý và tâm hồn dân tộc. Trong không gian Phật giáo, khi lời kinh và lời dạy của chư tổ được thể hiện bằng nghệ thuật thư pháp, mỗi tác phẩm không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn khơi gợi sự chiêm nghiệm, nuôi dưỡng thiện tâm, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. Vì vậy, mỗi tác phẩm thư pháp Phật giáo không đơn thuần là một sáng tạo nghệ thuật, mà còn là phương tiện truyền tải giáo pháp và lan tỏa văn hóa Phật giáo trong đời sống.

Thượng tọa bày tỏ mong muốn thư pháp Quốc ngữ Phật giáo không chỉ hiện diện trong các cuộc triển lãm mà còn từng bước đi vào không gian chùa chiền, thiền viện và đời sống thường nhật, góp phần giáo dục đạo đức, nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ trong cộng đồng.