Khoảng 16h ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo du khách P.D. (quốc tịch Australia) lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường bị "chặt chém" tiền xích lô khi tham quan quanh phố cổ.

Theo đó, nam du khách cho biết, gia đình ông gồm 4 người (2 người lớn, 2 trẻ em). Hai người đàn ông đi xích lô chở gia đình này tham quan khu vực phố cổ Hà Nội. Cuối hành trình, họ thu của gia đình du khách 1,2 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm đã triệu tập tài xế N.V.B. (51 tuổi, địa chỉ thường trú tại Sơn Nam, Hưng Yên) và N.V.H. (39 tuổi, địa chỉ thường trú tại An Khánh, Hà Nội). Tại trụ sở công an, 2 tài xế xích lô nhận lỗi, hoàn trả toàn bộ số tiền cho du khách nước ngoài. Ông P.D. chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu gì thêm.

Công an phường Hoàn Kiếm lập biên bản, yêu cầu 2 tài xế cam kết chấp hành pháp luật, các quy định của địa phương; đảm bảo an ninh trật tự; không chặt chém du khách.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành.

Đây là yếu tố then chốt để hạn chế vi phạm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, góp phần thu hút và giữ chân du khách, đồng thời nâng cao hình ảnh Thủ đô trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Trải nghiệm đi dạo phố cổ Hà Nội bằng xích lô được nhiều du khách nước ngoài ưa thích. Ảnh minh họa: @_the_plan_

Nhiều khách du lịch quốc tế khi tới Hà Nội rất thích thú với trải nghiệm đi dạo bằng xích lô. Với phương tiện này, họ có thể đi qua các con phố, chầm chậm ngắm nhìn phố phường, sinh hoạt của người dân, chụp ảnh hay quay phim làm kỷ niệm.