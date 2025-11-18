Việc ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ len lỏi khắp phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) trở thành trải nghiệm độc đáo của du khách những ngày mưa lũ. Hoạt động này mang đến thêm thu nhập cho người dân địa phương.
Mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện thượng nguồn xả điều tiết khiến mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao. Nước sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua phố cổ Hội An, cũng lên nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường. Đây là trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày tại Hội An.
Nước dâng, con sông Hoài thơ mộng ngày thường nay trở thành mặt nước mênh mang, chỉ còn những chiếc ghe thuyền neo đậu giúp nhận ra dòng sông quen thuộc.
Tranh thủ thời điểm nước dâng, nhiều người dân địa phương đưa thuyền, ghe nhỏ ra chở khách dạo quanh phố cổ. Hoạt động này không mới, nhưng mỗi mùa mưa lũ lại trở thành trải nghiệm đặc trưng, vừa thu hút du khách vừa giúp người dân có thêm thu nhập trong những ngày khó khăn.
Với người dân Hội An, ghe thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển trong mùa lũ mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ sống trong khu phố cổ.
Mỗi lượt chở khách tham quan phố cổ bằng thuyền trong mùa lũ có giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng một người, tùy thời gian và tuyến di chuyển.
Rất nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ hào hứng ngồi thuyền dạo quanh phố cổ để ghi lại hình ảnh mái ngói rêu xanh trên những ngôi nhà cổ mà theo họ không dễ gì bắt gặp ở những nơi khác.
Chị Nguyễn Phương Lan (32 tuổi, đến từ Nghệ An) cho biết, mỗi khi mưa lớn khiến nước sông Hoài dâng cao, chị cùng nhóm bạn thường vào Hội An để trải nghiệm du lịch mùa lũ.
"Trước đây chỉ thấy hình ảnh phố cổ ngập nước trên mạng nên mình tò mò lắm. Giờ được ngồi thuyền dạo quanh, nhìn Hội An trong một khung cảnh rất khác, cảm giác rất lạ. Dù hơi bất tiện vì nước lên nhưng đây là trải nghiệm rất riêng của nơi này", chị Lan chia sẻ.
Nhiều du khách thảnh thơi ngồi uống cà phê ngắm cảnh nước lụt ở Hội An. Đây cũng là trải nghiệm đặc trưng mà không ít du khách tìm thấy khi ghé phố cổ đúng thời điểm lũ từ thượng nguồn đổ về.
Mưa lớn và thủy điện xả lũ khiến phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) lại ngập, đánh dấu lần thứ ba trong 20 ngày. Từ chiều 17/11, nước tràn vào nhiều tuyến phố, buộc người dân hối hả sơ tán tài sản lên cao để tránh thiệt hại.