Mưa lớn kéo dài cùng việc thủy điện thượng nguồn xả điều tiết khiến mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn dâng cao. Nước sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua phố cổ Hội An, cũng lên nhanh, gây ngập nhiều tuyến đường. Đây là trận lụt thứ 3 trong vòng 20 ngày tại Hội An.

Nước dâng, con sông Hoài thơ mộng ngày thường nay trở thành mặt nước mênh mang, chỉ còn những chiếc ghe thuyền neo đậu giúp nhận ra dòng sông quen thuộc.

Ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 18/11, nhiều tuyến phố cổ ven sông Hoài vẫn đang ngập sâu, khiến hàng loạt hàng quán, điểm tham quan phải đóng cửa, sơ tán, cuộc sống của người dân bị đảo lộn

Nhiều người dân Hội An tỏ ra mệt mỏi khi phải trải qua đợt lũ thứ 3 chỉ trong vòng 20 ngày

Dù Hội An đang trong đợt ngập lụt, chiều nay vẫn có đông du khách, đặc biệt là khách quốc tế, đổ về tham quan Hội An

Tranh thủ thời điểm nước dâng, nhiều người dân địa phương đưa thuyền, ghe nhỏ ra chở khách dạo quanh phố cổ. Hoạt động này không mới, nhưng mỗi mùa mưa lũ lại trở thành trải nghiệm đặc trưng, vừa thu hút du khách vừa giúp người dân có thêm thu nhập trong những ngày khó khăn.

Rất nhiều du khách, đặc biệt là người nước ngoài đã thuê thuyền, ghe len lỏi vào những con phố cổ kính để trải nghiệm du lịch Hội An mùa mưa lũ

Phố cổ rêu phong bị nước lũ nhấn chìm, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp mộc mạc, độc đáo

Trái với tâm lý lo ngại về mưa lũ, nhiều du khách vẫn tranh thủ thời gian thăm thú Hội An. Nhiều người sẵn sàng trả phí để được ngồi thuyền dạo quanh, ngắm các khu vực đang bị ngập nước

Với người dân Hội An, ghe thuyền không chỉ là phương tiện di chuyển trong mùa lũ mà còn là nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ sống trong khu phố cổ.

Mỗi lượt chở khách tham quan phố cổ bằng thuyền trong mùa lũ có giá dao động từ 50.000 đến 200.000 đồng một người, tùy thời gian và tuyến di chuyển.

Nước lũ có thể che lấp lối đi, nhưng không xóa được vẻ đẹp của phố cổ và sự bình yên rất riêng của Hội An

Hầu hết du khách đi thuyền đều được trang bị áo phao

Rất nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ hào hứng ngồi thuyền dạo quanh phố cổ để ghi lại hình ảnh mái ngói rêu xanh trên những ngôi nhà cổ mà theo họ không dễ gì bắt gặp ở những nơi khác.

Chị Nguyễn Phương Lan (32 tuổi, đến từ Nghệ An) cho biết, mỗi khi mưa lớn khiến nước sông Hoài dâng cao, chị cùng nhóm bạn thường vào Hội An để trải nghiệm du lịch mùa lũ.

"Trước đây chỉ thấy hình ảnh phố cổ ngập nước trên mạng nên mình tò mò lắm. Giờ được ngồi thuyền dạo quanh, nhìn Hội An trong một khung cảnh rất khác, cảm giác rất lạ. Dù hơi bất tiện vì nước lên nhưng đây là trải nghiệm rất riêng của nơi này", chị Lan chia sẻ.

Nhóm du khách lưu lại những bức ảnh Hội An mùa nước lũ

Lực lượng Công an cũng túc trực tại các điểm ngập, nhắc nhở du khách mặc áo phao và yêu cầu các thuyền không chở quá số người quy định. Trong thời điểm mưa lớn, nước dâng cao, hoạt động đi thuyền sẽ bị tạm dừng hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho du khách

Hai du khách Hàn Quốc đang ghi lại hình ảnh đáng nhớ khi tham quan Hội An mùa nước lũ

Một quán cà phê tại Hội An bờ mấp mé nước. Cách đó chỉ một con phố, nước đã ngập sâu cả mét

Nhiều du khách thảnh thơi ngồi uống cà phê ngắm cảnh nước lụt ở Hội An. Đây cũng là trải nghiệm đặc trưng mà không ít du khách tìm thấy khi ghé phố cổ đúng thời điểm lũ từ thượng nguồn đổ về.

Đến 18h30 ngày 18/11, nhiều tuyến đường ven sông Hoài ở Hội An vẫn còn chìm trong biển nước. Trong ảnh, nước lũ bao phủ tuyến Nguyễn Thái Học - một trong những trục đường trung tâm của phố cổ.

Giữa mưa lũ, người dân Hội An vẫn bình tĩnh thích ứng, còn du khách thì tìm thấy những khoảnh khắc đáng nhớ ở phố cổ mùa nước dâng





