Đến Giáo xứ Lãng Vân (Ninh Bình) thời điểm Giáng sinh này, du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng nhà thờ lớn nhất Việt Nam được xây dựng trong khuôn viên rộng hơn 14.000m2, mà còn được chiêm ngưỡng núi đá (hang đá) Đức Mẹ Lộ Đức khổng lồ tọa lạc trong khuôn viên.

Nhà thờ Giáo xứ Lãng Vân về đêm

Núi đá Đức Mẹ Lộ Đức có diện tích 500m2, cao 25m, sử dụng 6.250m3 đá phiến lớn được vận chuyển từ tỉnh Hà Nam (cũ) về dựng núi. Để hoàn thành núi đá, đơn vị thi công đã phải dùng khoan cọc bê tông sâu xuống lòng đất 42m, đổ móng bè liền khối và xếp đá lên trên.

Núi đá (hang đá) Đức Mẹ Lộ Đức khổng lồ tọa lạc trong khuôn viên nhà thờ

Ngoài ra, hàng trăm nhân công và nhiều loại máy móc được huy động xây dựng trong vòng hơn 6 tháng mới có thể hoàn thành ngọn núi này.

Các phiến đá nặng hàng tấn được xếp chồng lên nhau như núi tự nhiên với 3 ngọn cao tách biệt, một cửa hang chính và 2 cửa hang phụ. Trên núi đá có tượng Đức Mẹ Lộ Đức mặc váy trắng, đội khăn choàng trong hang đá. Núi được trang trí cây cối xanh tốt cùng hình ảnh những chú dê núi đang cheo leo trên vách đá.

Để dựng nên hang đá phải sử dụng 6.250m3 đá vận chuyển từ Hà Nam (cũ) về. Trung tâm hang đá là hình ảnh Chúa Giê-su được hạ sinh

Nhà thờ Lãng Vân được xây dựng năm 2015, hoàn thành sau 10 năm xây dựng và được tổ chức khánh thành ngày 8/12 vừa qua.

Từ trên cao nhìn xuống, nhà thờ được thiết kế theo hình chữ thập (cây thánh giá) với tổng diện tích mặt sàn 4.000m2, chiều dài 94m, chiều rộng 40m. Nhà thờ có thể tiếp đón khoảng 5.000 người cùng lúc.

Những phiến đá lớn được xếp lên nhau tạo nên ngọn núi

Điểm nhấn của nhà thờ là tháp chuông chính, tính cả thánh giá, có tổng chiều cao hơn 100m. Đây được xem là một trong những tháp chuông cao nhất Việt Nam hiện nay. Hai tháp phụ hai bên, mỗi tháp cao khoảng 60m, góp phần tạo nên tổng thể kiến trúc cân đối, bề thế cho công trình.

Theo tư liệu ghi lại, giáo xứ Lãng Vân được thành lập năm 1885 với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm, trực thuộc giáo phận Phát Diệm.

Hàng trăm nhân công thi công trong vòng hơn 6 tháng mới hoàn thành hang đá khổng lồ này

Trung tâm hang đá là hình ảnh Chúa Giê-su ra đời

Trên núi đá cây cối mọc tươi tốt

Núi đá có diện tích 500m2, cao 25m được khoan cọc bê tông sâu xuống lòng đất 42m, đổ móng bè liền khối và xếp đá lên trên