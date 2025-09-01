Không khí nhộn nhịp

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã đổ về di tích Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TPHCM) để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách, gia đình, nhóm bạn đã có mặt tại Dinh. Đa số du khách chọn mặc trang phục truyền thống như áo dài, áo bà ba hoặc quân phục, tay cầm cờ đỏ sao vàng.

Bất chấp nắng nóng, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng dài trước cổng để mua vé vào tham quan.

Dòng người xếp hàng chờ mua vé vào Dinh Độc Lập. Ảnh: Hà Nguyễn

Do lượng khách quá đông, nhiều nhóm phải ngồi chờ trước khuôn viên di tích, vừa trò chuyện vừa chia sẻ những kỷ niệm, kiến thức lịch sử.

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú, bất ngờ trước không khí sôi động tại đây. Một nhóm khách Ấn Độ còn cùng nhau hô vang “Việt Nam muôn năm” khi được các bạn trẻ Việt Nam vẫy cờ chào đón.

Trong dòng người nô nức, cụ bà Lê Thị Hoa (92 tuổi, phường An Đông, TPHCM) rạng rỡ cầm cờ Tổ quốc, chụp ảnh cùng cháu trai trước cổng Dinh. Gia đình cho biết, mỗi dịp lễ lớn đều đưa cụ đến thăm các di tích lịch sử.

Tuy nhiên, vì lần này quá đông người nên cụ chỉ tham quan, chụp ảnh bên ngoài.

Cụ bà Lê Thị Hoa hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Hà Nguyễn

“Đã gần 100 tuổi, cụ trải qua nhiều sự kiện lịch sử của đất nước. Mỗi khi đất nước có lễ kỷ niệm, cụ rất háo hức. Dù tuổi cao, cụ luôn muốn được sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đầy tự hào”, một người thân của cụ Hoa nói.

Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Quang (68 tuổi, TP Huế) - cựu chiến binh từng tham gia chiến trường Tây Nam cũng chọn đứng chờ ngoài cổng. Đây là lần đầu ông được tận mắt tham quan Dinh Độc Lập.

Ông Quang từ TP Huế vào TPHCM tham quan Dinh Độc Lập dịp 2/9. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Quang chia sẻ: “Hồi còn là lính chiến, khi đến TPHCM, tôi chỉ kịp ghé vào Tổng kho Long Bình cũ nhận vũ khí, rồi lên đường sang Campuchia chiến đấu chứ không có cơ hội thăm Dinh Độc Lập.

Ngày ấy, cũng như nhiều đồng đội, đồng chí khác, tôi ra đi mà không hẹn ngày về. Vì vậy, được lành lặn trở về, sống trong hòa bình, độc lập như ngày hôm nay, tôi tự hào, hạnh phúc vô cùng.

Đến đây, chứng kiến không khí người dân khắp nơi nô nức, hân hoan chào đón tết Độc lập, tôi thấy rất xúc động. Vì quá đông người nên chúng tôi tạm thời đứng ngoài, chờ thưa khách mới vào tham quan”.

Lưu giữ kỷ niệm

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng đến Dinh Độc Lập để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Các nhóm thanh niên trong bộ áo dài trắng, đội nón lá, quàng khăn in cờ Tổ quốc, chụp ảnh, quay phim trong và ngoài di tích.

Nhiều bạn trẻ đến Dinh Độc Lập để lưu giữ hình ảnh đẹp. Ảnh: Hà Nguyễn

Một nhóm bạn trẻ mặc áo dài trắng cho biết, đây là lần thứ 2 nhóm đến Dinh Độc Lập chụp ảnh kỷ niệm. Trước đó, các bạn đến chụp ảnh trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

“Tôi thấy mình may mắn, tự hào khi được chứng kiến, trải qua những lễ kỷ niệm lớn, ý nghĩa của đất nước. Vì vậy, tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này cho mình và cả gia đình”, một bạn nữ trong nhóm chia sẻ.

Càng về trưa, lượng khách đến Dinh càng đông. Các phương tiện đưa, đón khách liên tục ghé vào cổng Dinh làm nghẽn cả một đoạn đường. Các nhân viên tại di tích phải làm việc hết công suất để hướng dẫn du khách, điều tiết giao thông…

Ngoài khuôn viên Dinh Độc Lập, công viên đối diện di tích cũng có đông đảo người dân, khách tham quan ngồi nghỉ ngơi, vui chơi.

Công viên đối diện Dinh Độc Lập cũng có đông đảo người dân, du khách vui chơi, nghỉ ngơi. Ảnh: Hà Nguyễn