Cụ thể, 2 Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 thuộc về các em Nguyễn Viết Trung Nhân (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

1 Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Anh Hùng (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN).

4 Huy chương Đồng thuộc về các em Phan Đình Triết (lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng); Lê Minh Quân (lớp 12, Trường THPT Chuyên Quang Trung, tỉnh Đồng Nai); Hà Gia Minh (lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Nguyễn Lê Duy Khang (lớp 10, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM).

Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026.

Năm 2026, Ban tổ chức kỳ thi đã trao tổng cộng 37 Huy chương Vàng, 73 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng. Với kết quả đạt được, đội tuyển Việt Nam khẳng định năng lực cạnh tranh ở nhóm đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời cho thấy năng khiếu, tư duy và khả năng tiếp cận các công nghệ mới.

Bộ GD-ĐT cho hay, thành tích này khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông trong bối cảnh cả nước triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời là cơ sở để Bộ tiếp tục thúc đẩy việc đưa Trí tuệ nhân tạo trở thành môn thi chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới.

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT tổ chức tuyển chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic Trí tuệ nhân tạo với 2 vòng thi. Vòng 1 có 1.188 học sinh đến từ 34 tỉnh, thành phố tham gia thi trực tuyến để lựa chọn 246 học sinh vào vòng 2. Tại vòng 2, các học sinh thi trực tiếp nội dung lập trình AI trên máy tính để tuyển chọn 8 học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi quốc tế.

Đề thi năm nay được đánh giá có độ khó cao, giàu tính sáng tạo, yêu cầu thí sinh thực hiện đầy đủ quy trình giải quyết một bài toán trí tuệ nhân tạo, từ phân tích dữ liệu, lựa chọn phương pháp, lập trình, huấn luyện và tối ưu mô hình đến kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Bên cạnh kiến thức về học máy và trí tuệ nhân tạo, thí sinh phải có nền tảng vững chắc về lập trình, cấu trúc dữ liệu, giải thuật, xác suất - thống kê, tối ưu hóa và quản lý tài nguyên tính toán.

Kỳ thi Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế năm 2026 được tổ chức từ ngày 2/8 đến ngày 8/8 tại Kazakhstan với 108 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, có 471 học sinh thi nội dung lập trình AI cá nhân.

Số quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay tăng mạnh, đề thi được chuẩn bị với 44 bản dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau, phản ánh quy mô và mức độ cạnh tranh ngày càng cao của sân chơi trí tuệ nhân tạo quốc tế.