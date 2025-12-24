Chiều tối nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết kỳ họp gồm 3 nhóm nội dung.

Nhóm nội dung 1 gồm phát biểu của lãnh đạo Đảng; báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia; công tác tổ chức, nhân sự. Trong đó, Tổng Bí thư sẽ phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo về kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16.

Đặc biệt, Quốc hội xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự.

Nhóm nội dung 2 là về công tác lập pháp. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật.

Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị cân nhắc chuyển sang kỳ họp thứ 2 đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế bảo vệ môi trường để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và dành thời gian của kỳ họp thứ nhất để tập trung vào các nội dung về nhân sự, các vấn đề quan trọng về kinh tế, tài chính của giai đoạn 2026-2030.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo. Ảnh: Quốc hội

Nhóm nội dung 3 là về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030 (kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn).

Quốc hội cũng sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; xem xét các Báo cáo về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét, thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027...

Về dự kiến thời gian và chương trình tổng thể kỳ họp, ông Lê Quang Mạnh cho biết chiều ngày 5/4/2026, Quốc hội tiến hành phiên trù bị. Sau phiên trù bị, đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành bầu trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội theo quy định.

Kỳ họp sẽ khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026. Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết theo đề xuất, kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.

Từ ngày 6-22/4/2026, Quốc hội tập trung tiến hành công tác tổ chức, nhân sự (khoảng 9 ngày đầu kỳ họp như thông lệ); sau đó, Quốc hội nghe trình bày, thảo luận một số dự án luật làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện trong thời gian giữa 2 đợt họp.

Từ ngày 11-21/5/2026, Quốc hội xem xét, thảo luận các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, chương trình giám sát; biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Như vậy, dự kiến Quốc hội làm việc khoảng 22 ngày (thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là hơn 2 tuần).

Về kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, ông Lê Quang Mạnh cho biết sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm và sự nỗ lực, cố gắng, tập trung cao độ, kỳ họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét, thông qua 51 luật, 8 nghị quyết quy phạm pháp luật và 31 nghị quyết khác; tiến hành tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền...

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ với kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 phải chuẩn bị kỹ, từ sớm, từ xa. Theo ông Chiến, sau phiên họp hôm nay, theo quy định sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về thời gian, nội dung cơ bản, cách thức tổ chức kỳ họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết của việc tổ chức cuộc họp sâu, bàn kỹ giữa Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội để chuẩn bị cho các kỳ họp của Quốc hội thật chặt chẽ. Ông Chiến cho biết dự kiến cuộc họp này sẽ tổ chức vào đầu nhiệm kỳ, "nhân sự của Đảng ủy Quốc hội và nhân sự của Đảng ủy Chính phủ sẽ được kiện toàn sau Đại hội Đảng lần thứ 14".