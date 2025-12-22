Sáng nay, hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hội nghị Trung ương 15 tập trung giải quyết 3 nội dung lớn, quan trọng. Đó là: nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng; nhóm vấn đề về dự thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng; các công việc để tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng.

Về công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư cho biết tại các hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết); giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14. Những nhân sự này cơ bản bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng điều lệ, các quy định của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 14 khóa 13, Bộ Chính trị đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị những công việc còn lại để tiến tới Đại Hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14; chỉ đạo Tiểu ban nhân sự tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự Đại hội 14.

Tại các phiên họp của Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, những lãnh đạo chủ chốt, thành viên Bộ Chính trị với tinh thần cách mạng của người Đảng viên cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị Trung ương 15, căn cứ vào nội dung các tờ trình của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương thảo luận, góp ý kiến để hoàn thiện báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14, để trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và Hội nghị Trung ương 1 - khóa 14 quyết định và tổ chức bầu cử theo quy định.

Tổng Bí thư nhấn mạnh công tác chuẩn bị, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 14 là nhiệm vụ, công việc đặc biệt hệ trọng, trách nhiệm rất lớn của các ủy viên Trung ương cũng như của toàn Đảng.

Việc lựa chọn nhân sự ban lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ rất cao, rất quyết liệt, rất khẩn trương để phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải thật kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác, đúng quy định như Ban chấp hành Trung ương đã từng yêu cầu trong các hội nghị Trung ương trước đây.

Ảnh: Phạm Thắng

Về dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14, Tổng Bí thư cho biết toàn thể đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đánh giá rất cao việc Trung ương quyết định tích hợp nội dung 3 văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Sau đóng góp tham gia của đại hội đảng bộ các cấp, của các Ủy viên Trung ương tại hội nghị Trung ương 14 đã có thêm gần 14 triệu ý kiến của gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia đóng góp tham gia vào dự thảo các văn kiện. Các tiểu ban văn kiện và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã hoàn thiện dự thảo các văn kiện để trình Hội nghị Trung ương 15.

Tổng Bí thư chia sẻ đây thực sự là ý tưởng, cách làm cách mạng, đột phá trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng.

Đây cũng là nhiệm kỳ Đại hội Đảng tranh thủ được sự đóng góp ý kiến của nhân dân đông đảo nhất so với các nhiệm kỳ Đại hội trước. Các tiểu ban văn kiện Đại hội 14 đã chắt lọc, tiếp thu tối đa những ý kiến phù hợp để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo chính trị. Trí tuệ tập thể, trí tuệ của nhân dân đã được kết tinh trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, để văn kiện trở thành “ánh sáng soi đường”, “kim chỉ nam hành động” cho toàn Đảng, toàn dân thực hiện xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, Ban chấp hành Trung ương đề nghị các ủy viên Trung ương, các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện.

Từ kết quả công tác của nhiệm kỳ Đại hội 13, từ thực tiễn công tác các ủy viên Trung ương đã và đang đảm nhiệm, Tổng Bí thư đề nghị đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội 14, nhất là chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội 14, Tổng Bí thư cho hay dự kiến Đại hội tổ chức từ ngày 19-25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội với 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Công tác tổ chức phục vụ Đại hội cũng cần được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, đúng các quy định của Đảng.

Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu nghiên cứu thật kỹ báo cáo của các tiểu ban và những nội dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư trình ra hội nghị để góp ý, bổ sung sao cho công tác này được chu đáo nhất, hoàn thiện nhất.

Với nội dung chương trình của hội nghị Trung ương 15, Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, công tâm trong lựa chọn nhân sự giới thiệu cho Đại hội 14 của Đảng, trong đóng góp ý kiến với các nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.