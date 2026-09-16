Sáng 16/9, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã trực tiếp đến công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng) để chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, đơn vị đang tiến hành tổng kết giai đoạn một của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong đó có khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Từ kết quả tổng kết, đơn vị sẽ đánh giá những việc đã làm được và những việc cần khắc phục trong giai đoạn hai, hướng tới hoàn thành chiến dịch đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dự kiến đầu tháng 10, TPHCM sẽ tổ chức lễ truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) của TPHCM sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TPHCM và Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, nhằm xin ý kiến kế hoạch tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng các hài cốt liệt sĩ quy tập được tại khu vực này. Thời gian tổ chức dự kiến vào đầu tháng 10 tới.

"Chúng tôi đang tiến hành mọi việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học nhưng không vội vã. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ này để tri ân các anh hùng liệt sĩ", Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thăm hỏi các cựu chiến binh biệt động Sài Gòn đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng sáng 16/9. Ảnh: Phước Sáng

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23/6. Tính đến hết ngày 14/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 632 hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 hài cốt có di vật kèm theo.

Trong tổng số này, 599 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Tính đến hết ngày 14/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 632 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại khu A, lực lượng chức năng đã phát hiện rãnh mộ số 2. Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu tài liệu, xác định quy luật bố trí, từ đó tìm kiếm những rãnh chôn còn lại liên quan đến các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến ngày 14/9, 632 hài cốt liệt sĩ cùng 296 bộ di vật đã được tìm thấy.

Lần theo ký ức của hai cụ ông, tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ ở Đà Nẵng Từ những ký ức, chỉ dẫn của hai người cao tuổi về một trạm điều trị thương binh thời kháng chiến chống Pháp, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại xã Quế Phước.