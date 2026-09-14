Chiều 14/9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Mậu Long, xã Quế Phước.

Manh mối về khu vực có mộ liệt sĩ được ông Bùi Tiến Nghĩa (71 tuổi) và ông Hà Nẩm (85 tuổi, cùng trú thôn Mậu Long) cung cấp.

Theo lời kể của hai nhân chứng, khu vực này trước đây từng có một trạm điều trị thương binh được dựng bằng tranh, nằm gần khe Cái, đối diện gò Vảy Ốc. Bên cạnh trạm có một đoạn giao thông hào dài khoảng 66-70m, sau này đã được lấp lại.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: A. Cường

Ông Nghĩa cho biết, qua lời kể của cha mẹ, ông được biết khu vực vườn nhà mình từng có trạm điều trị thương binh. Trên sườn đồi, cách khe Cái khoảng 80m, có 6 phần mộ liệt sĩ.

Trong khi đó, ông Nẩm giữ ký ức về khu vực này trong giai đoạn 1946-1947. Thời điểm đó, gia đình ông sống trên đỉnh đồi, cách trạm điều trị khoảng 150m. Khi còn nhỏ, ông thường đến khu vực trạm chơi và chứng kiến các y tá dùng bẹ chuối khô để băng bó cho thương binh. Ông Nẩm còn nhớ tên 2 nữ y tá là Tình và Bé.

Những di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập mộ liệt sĩ. Ảnh: A. Cường

Từ thông tin và chỉ dẫn của các nhân chứng, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, tổ chức tìm kiếm tại khu vực được xác định.

Sau 3 ngày tìm kiếm (từ ngày 11-13/9), lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như lọ thủy tinh, cúc áo, mảnh khăn và vải dùng để băng bó vết thương.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, một trong 3 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu để phục vụ giám định ADN.

Các hài cốt liệt sĩ được quy tập. Ảnh: A. Cường

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng tăng võng, vỏ đạn AK

Cùng ngày 14/9, UBND xã Trà Giáp cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu rừng già thuộc thôn 3.

Manh mối được cung cấp từ ông Trần Ngọc Liên (SN 1947, trú thôn 3, xã Trà Giáp) và anh Trần Minh Trực (SN 1981, con trai ông Liên).

Nhiều di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ trong rừng già ở xã Trà Giáp. Ảnh: H.V

Theo ông Liên, trong khoảng thời gian từ năm 1967 - 1976, các đơn vị thuộc Quân khu 5 từng đóng quân tại khu vực suối Đá Mài. Khi đó, bộ đội thường xuống địa bàn để mua lương thực, thực phẩm.

Năm 2023, trong một lần đi rừng, anh Trực phát hiện ngôi mộ nghi là của bộ đội.

Hài cốt liệt sĩ được đưa ra khỏi rừng già để an táng. Ảnh: H.V

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng chức năng tiến hành đối chiếu hồ sơ, khảo sát thực địa và khai quật ngôi mộ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm một bộ tăng võng nilon, 2 cúc áo, 2 vỏ đạn súng AK và một số mảnh quần áo đã mục nát.

Hiện hài cốt liệt sĩ được thờ cúng, bảo vệ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Giáp.