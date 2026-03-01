Poseidon Đà Nẵng - Toạ độ “check-in” yêu thích của các tín đồ hải sản

Xu hướng "All-in-one" - đáp ứng nhu cầu ẩm thực tích hợp

Trong những năm gần đây, khái niệm "ăn ngon" đối với giới trẻ Đà Thành đã thay đổi rõ rệt. Họ không còn thỏa mãn với việc chỉ thưởng thức một món đặc sản đơn lẻ, mà tìm kiếm sự đa dạng, tính cá nhân hóa và một không gian mang lại giá trị cảm xúc cao.

Buffet Poseidon, với bề dày kinh nghiệm vận hành tại các "thủ phủ" ẩm thực như Hà Nội và TP.HCM, đã mang đến Đà Nẵng một mô hình "tất cả trong một" bài bản. Thay vì phải di chuyển giữa nhiều nhà hàng chuyên biệt để thỏa mãn các sở thích khác nhau, thực khách chỉ cần một điểm dừng duy nhất để tiếp cận với hơn 200 món ăn đa dạng. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên cơn sốt "du lịch tại chỗ" đang được giới trẻ nồng nhiệt đón nhận.

Quầy line hải sản gồm các loại cua, ghẹ, tôm càng, mực, sò, ốc,... tại Poseidon

Điểm nhấn làm nên thương hiệu của Buffet Poseidon chính là khả năng kết nối các nền văn hóa ẩm thực trên cùng một bàn tiệc.

Hải sản tươi sống chế biến trực tiếp tại quầy

Không làm mất đi lợi thế của một thành phố biển, Buffet Poseidon ưu tiên tuyển chọn những loại hải sản cao cấp, giá trị cao như cua, ghẹ, tôm càng, ốc hương, mực, cùng hàng chục các loại sò ốc đa dạng.

Quy trình bảo quản hải sản khắt khe, chế biến ngay tại chỗ giúp giữ trọn vẹn vị ngọt tự nhiên, đáp ứng tiêu chuẩn của những thực khách vốn đã quá sành về hải sản.

Tinh hoa ẩm thực Á Đông

Sự xuất hiện của các quầy sushi, sashimi Nhật Bản, dimsum, cá mú hấp xì dầu kiểu Trung Hoa, gỏi sốt cay kiểu Thái hay các món cua, tôm sốt Singapore được đầu tư công phu về nguyên liệu cũng như kỹ thuật chế biến, mở ra một không gian ẩm thực đậm chất phương Đông, nơi mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật nhỏ.

Quầy Sashimi đa dạng thu hút nhiều thực khách trẻ

Phong vị Âu Mỹ hiện đại

Đối với những tín đồ của món Âu, khu vực bít tết (steak), sườn nướng BBQ, pizza và mỳ Ý luôn là tâm điểm. Sự chuyên nghiệp trong cách tẩm ướp và kiểm soát nhiệt độ giúp những món ăn này giữ được phong độ như tại các nhà hàng chuyên món Âu cao cấp.

Khu ẩm thực Quốc tế với các món chuẩn Âu tại Buffet Poseidon Đà Nẵng

"Tọa độ" ẩm thực quen thuộc của cộng đồng Food Reviewer

Không chỉ dừng lại ở những lời truyền tai, Buffet Poseidon chi nhánh tại Đà Nẵng nhanh chóng trở thành "tọa độ" săn tin của cộng đồng food reviewer trẻ tại miền Trung. Dạo một vòng qua các nền tảng như TikTok hay YouTube, không khó để bắt gặp những video review về Buffet Poseidon với hàng trăm nghìn lượt view và yêu thích.

Buffet Poseidon Đà Nẵng - Tụ điểm review ẩm thực quen thuộc của giới trẻ Đà thành

Chị Minh Anh (20 tuổi, Quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: "Nhóm bạn mình mỗi người một khẩu vị, người thích ăn đồ Nhật, người lại chỉ mê hải sản hấp. Trước đây rất khó để chọn được chỗ ngồi chung, nhưng từ khi Buffet Poseidon có mặt tại Đà Nẵng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cảm giác như đang đi food tour thế giới vậy".

Đồng quan điểm, anh Hoàng Nam (một Food Blogger tại Đà Nẵng) nhận định: "Điểm mình đánh giá cao nhất ở Buffet Poseidon chính là sự đồng nhất. Mình từng ăn ở chi nhánh Hà Nội và khi vào đến Đà Nẵng, chất lượng phục vụ lẫn hương vị vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn hệ thống. Đây là điều mà không phải chuỗi nhà hàng nào cũng làm được khi mở rộng chi nhánh".

Sự phát triển của những mô hình như Buffet Poseidon cho thấy một dịch chuyển đáng chú ý: Nhà hàng không còn chỉ phục vụ món ăn, mà đã trở thành không gian tích hợp trải nghiệm văn hóa. Thực khách đi ăn để khám phá, để so sánh và để tận hưởng cảm giác “di chuyển” giữa các tầng hương vị khác nhau.

Trong nhịp sống đô thị bận rộn, khi không phải lúc nào cũng có thời gian cho những chuyến đi xa, một bàn tiệc đa phong cách đôi khi lại trở thành tấm “vé thông hành” đặc biệt - nơi hành trình vòng quanh thế giới bắt đầu từ chính vị giác.

Minh Hoà