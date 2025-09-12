Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Từ lâu, Đầm Chuồn đã là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước... khiến nơi đây được ví như “hòn ngọc ẩn giấu” trên phá Tam Giang.

Đầm Chuồn trong sớm bình minh. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Đầm Chuồn cũng nổi tiếng với các loài thủy hải sản phong phú như cá kình, cá dìa, cá móm, tôm sú, cua nước lợ. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: Đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần...

Du khách lênh đênh trên thuyền ngắm Đầm Chuồn

Theo anh Nguyễn Hoài Thông - một hướng dẫn viên tự do, chuyên làm các tour trải nghiệm cá nhân ở Huế, nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ 5h sáng.

Ngồi thuyền gỗ, lênh đênh trên Đầm Chuồn, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, bình yên. Ảnh: Hue SSC

Hệ thống nò, sào ở Đầm Chuồn. Ảnh: HueSSC

Từ trên thuyền, du khách có thể bắt gặp những người dân đội nón lá, mũ tai bèo đang nhấp nhô theo từng đợt sóng, bên cạnh là những chiếc đò nhôm, thùng xốp trắng. Đây là cảnh bà con "đạp trìa", tức là người dân ngâm mình dưới nước, liên tục dậm đạp chân xuống lớp bùn để tìm bắt trìa (loài ngao sống ở vùng nước lợ).

Du khách cũng có thể trải nghiệm ngâm mình dưới nước đầm và đạp trìa. Khoảnh khắc đạp trúng con trìa rồi dùng chân gắp lấy, đưa lên tay khiến du khách không khỏi thích thú.

Du khách trải nghiệm đạp trìa. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Du khách cũng có thể trải nghiệm cùng ngư dân đổ nò. Nò là một ngư cụ được người dân thiết kế để khi tôm, cá chui vào sẽ không thể thoát ra. Mỗi buổi sáng, ngư dân sẽ tiến hành thu hoạch hải sản trong nò.

Du khách xem và trải nghiệm đổ nò. Ảnh: Hue SSC

"Tháng 9, ngư dân sẽ khai thác nhiều nhất là tôm, cua, cá kình, cá dìa. Hải sản nước lợ ở đây thịt dày, săn chắc, hương vị đậm đà. Chỉ cần hấp hay nướng sơ là cảm nhận được sự thơm ngon", anh Thông cho biết.

Các loại hải sản tươi rói sẽ được hấp, nướng trực tiếp tại các nhà chồ giữa đầm.

Du khách trải nghiệm nướng tôm, cua ngay trên nhà chồ giữa đầm. Ảnh: Hue SSC

Tôm, cua không quá to nhưng ngọt, chắc. Ảnh: Hue SSC

Hồi tháng 7, chị Trần Hiếu (Hà Nội) dành 17 ngày lái xe đưa 3 con gái xuyên Việt. Trải nghiệm gia đình nhớ nhất chính là 2,5 tiếng trải nghiệm làm ngư dân ở Đầm Chuồn. Bốn mẹ con theo chân ngư dân ra câu cá, kéo lưới, ngắm mặt trời mọc. Hải sản được mang về chòi canh dựng trên mặt nước để nướng và thưởng thức.

Gia đình chị Hiếu thích thú với trải nghiệm ở Đầm Chuồn. Ảnh: NVCC

Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc Đầm Chuồn rất đẹp. Du khách có thể chọn đi tour này vào 16h-18h30. Nơi đây không có tiếng ồn ào, tấp nập, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước.

Chi phí mỗi tour 2-2,5 tiếng làm ngư dân, dao động từ 200.000-600.000 đồng/người, tùy quy mô đoàn, lịch trình trải nghiệm.

Tour làm ngư dân hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi. Ảnh: Nguyễn Huy Thông

Khi lên bờ, du khách có thể ghé chợ làng Chuồn, thưởng thức những món ngon địa phương như bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi.