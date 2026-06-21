Suối, thác mát lạnh hoang sơ

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 120km, thác Khe Dầu (thuộc địa phận xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn) gần đây trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn để giải nhiệt mùa hè nhờ khung cảnh xanh mát, hoang sơ và cung đường di chuyển thuận tiện.

Từ đường quốc lộ di chuyển vào đến chân thác mất khoảng 50 phút đi xe máy. Sau đó, du khách tiếp tục đi bộ, băng rừng khoảng 20-30 phút để tới khu vực trung tâm thác. Thác cao hơn 30m, được tạo thành bởi dòng nước chảy từ hồ Mỏ Áng qua khe núi đá vôi, tung bọt trắng xóa. Xung quanh thác là những cây cổ thụ và vách đá phủ đầy rêu xanh, càng tôn thêm vẻ hoang sơ, thơ mộng.

Hiện thác Khe Dầu là điểm đến trải nghiệm không mất phí, gần như chưa có sự tác động của con người.

Thác Khe Dầu là địa điểm trekking, tắm thác và cắm trại nhiều khách ưa thích. Ảnh: Na Lay Adventure

Cách Hà Nội khoảng 200km, tương đương 4-5 giờ di chuyển, suối Bản Mòn (thuộc xã Đoàn Kết, tỉnh Sơn La) cũng thu hút nhiều du khách. Mùa hè, dòng suối chảy xối xả, nước trong và sạch. Hai bên bờ có nhiều cây xanh, tạo bóng râm mát nên trở thành địa điểm giải nhiệt lý tưởng cho các gia đình, nhóm bạn trẻ tìm tới, xua tan cảm giác oi bức. Thời điểm lý tưởng để ghé thăm suối Bản Mòn là buổi chiều, khoảng 15h-18h.

Vì suối Bản Mòn nằm không quá xa trung tâm nên nếu có dịp đến đây, du khách có thể kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch thú vị khác trên địa bàn hoặc cách đó không quá xa như: rừng thông bản Áng, thác Chiềng Khoa, đồng cỏ 68, làng nguyên thủy…

Suối Bản Mòn thu hút du khách từ các tỉnh thành miền Bắc tới trốn nóng dịp hè. Ảnh: Lê Hải

Khi tới các suối thác hoang sơ này, du khách lưu ý tìm hiểu thông tin thời tiết, nên có sự hướng dẫn từ người dân địa phương thông thạo địa hình.

Ở khu vực miền Trung, muốn trốn nắng nóng cao điểm tháng 7, du khách có thể tham khảo thác Tà Puồng thuộc địa phận thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa cũ), nằm cách trung tâm thành phố Đông Hà cũ khoảng 120km.

Nơi đây sở hữu khung cảnh hoang sơ, xanh mát với nhiều hoạt động “giải nhiệt”, mang lại cho du khách cảm giác được “chữa lành”, hòa mình vào thiên nhiên.

Tại thác có đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch. Du khách có thể đặt đồ ăn với nhiều món như gà nướng, thịt lợn nướng, xôi nếp nương...

Ngoài bơi lội, du khách tới thác còn có thể trải nghiệm chèo SUP, chơi xích đu... Ảnh: Kim Anh

Thác Ma Hao (xã Linh Sơn, Thanh Hóa) nằm ẩn mình giữa rừng nguyên sinh xanh mướt, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống các phiến đá lớn, tạo nên làn hơi nước mát lạnh lan tỏa khắp khu vực. Nhiệt độ tại đây thường thấp hơn nhiều so với khu vực thành phố, mang lại cảm giác dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Để đến thác Ma Hao, du khách từ Hà Nội có thể di chuyển quãng đường khoảng 150-170km theo cao tốc hoặc Quốc lộ 1A về Thanh Hóa, sau đó tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh tới thị trấn Ngọc Lặc cũ.

Đường vào thác hiện đã thuận tiện hơn trước nhưng vẫn giữ được nét hoang sơ vốn có. Sau khi gửi xe tại khu vực chân núi, du khách đi bộ thêm một đoạn men theo con suối nhỏ để tới khu vực thác chính.

Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá thác Ma Hao là từ tháng 5 đến tháng 8. Khu vực này chưa có nhiều dịch vụ ăn nghỉ, du khách có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn, dụng cụ picnic hoặc tổ chức tiệc BBQ cạnh suối.

Thác Ma Hao được ví như “máy điều hòa tự nhiên” của miền tây xứ Thanh

Những bãi biển hoang sơ, không lo đông đúc

Ven bờ biển xã Cửa Tùng, Quảng Trị có những mũi đá nhô ra biển, tạo nên cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa nên thơ. Trong đó nổi tiếng nhất với du khách là Mũi Trèo, Mũi Si và Mũi Lay (hay còn gọi là Mũi Lai).

Mũi Lay là mũi đá lấn ra biển khoảng 500m thuộc xã Cửa Tùng, Quảng Trị, cách biển Cửa Tùng khoảng 7km về phía Bắc. Phía trên Mũi Lay là bãi cỏ xanh mướt, bằng phẳng, phía dưới là bãi cát trắng tinh, bãi đá đen đủ hình thù kỳ lạ, độc đáo và vùng biển trong xanh bao la. Bãi biển nơi đây trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng, êm ái, bãi cát trắng thoai thoải và trải dài, rất sạch sẽ.

Tại Mũi Lay, du khách có thể đón bình minh từ rất sớm với khung cảnh đẹp mắt, nên thơ sau đó trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị như thăm làng chài Vịnh Mốc, địa đạo Vịnh Mốc, hải đăng Mũi Lay, di chuyển tới Mũi Si, Mũi Trèo ngắm cảnh…

Bãi biển hoang sơ với cát trắng, nước xanh trong. Ảnh: Thu Hằng

Tọa lạc tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa và cách phường Phan Rang - Tháp Chàm khoảng chừng 30km về phía nam, bãi biển Cà Ná là điểm đến hấp dẫn ở địa phương nhờ cảnh quan hoang sơ, nước trong xanh, có thể nhìn thấy đáy.

Tháng 7, thời tiết khô ráo, có nắng, biển trong xanh, thuận tiện cho du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước.

Ở Cà Ná còn một số điểm đến thú vị khác để du khách tham khảo và lựa chọn cho lịch trình khám phá nơi đây như làng muối Cà Ná, ruộng muối Phước Diêm… hay khám phá ẩm thực bản địa ở khu chợ truyền thống.

Bãi biển này có bãi cát trắng mịn, nước trong xanh cùng nhiều ghềnh đá thú vị nhưng không ồn ào, đông đúc. Ảnh: Em bé Tây Nguyên