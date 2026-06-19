Đảo Cô Tô, Quảng Ninh Cách Hà Nội khoảng 220km, đảo Cô Tô là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tìm đến biển xanh để "giải nhiệt" trong mùa hè. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường biển đảo miền Bắc" với gần 50 đảo nhỏ, những bãi biển trải dài, cát trắng mịn và làn nước trong xanh thấy đáy như Vàn Chảy, Tình Yêu (còn gọi là bãi Tàu Đắm), Hồng Vàn, Bắc Vàn. Du khách có thể đón bình minh tại bãi đá Cầu Mỵ, tắm biển, khám phá hải đăng Cô Tô hoặc dạo quanh đảo bằng xe điện, xe máy. Những cơn gió biển mát lành cùng khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt giúp nơi đây trở thành điểm nghỉ dưỡng được nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ lựa chọn mỗi dịp hè. Ảnh: Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô

Mộc Châu, Sơn La Cao nguyên Mộc Châu từ lâu đã là một trong những điểm tránh nóng nổi tiếng của miền Bắc. Cách Hà Nội khoảng 180km, nhờ nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nhiệt độ mùa hè tại đây thường thấp hơn đáng kể so với khu vực đồng bằng. Mộc Châu hấp dẫn du khách bởi những đồi chè xanh mướt, thung lũng rộng lớn, thác nước và các bản làng mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao. Vào mùa hè, thời tiết mát mẻ cùng không gian thoáng đãng khiến nơi đây trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn nghỉ ngơi, thư giãn cùng thiên nhiên. Mộc Châu có những bản làng độc đáo. Ảnh: Hoàng Tú - Bích Huyền

Vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) Chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, Ba Vì là điểm đến quen thuộc với những người muốn tránh nóng nhưng không có nhiều thời gian đi lại. Sở hữu diện tích rừng lớn cùng hệ sinh thái phong phú, Ba Vì luôn mang đến cảm giác dễ chịu nhờ bầu không khí trong lành và những cung đường phủ bóng cây xanh. Du khách có thể tham quan nhà thờ cổ, vườn xương rồng, khám phá rừng nguyên sinh hoặc săn mây, tổ chức các buổi dã ngoại cuối tuần giữa không gian thiên nhiên rộng mở. Nhiều bạn trẻ đi Ba Vì để tránh nóng vào dịp hè. Ảnh: Chu Danh Hiếu