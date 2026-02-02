Với nhiều người, trải nghiệm những miền đất mới là liều “vitamin cải thiện tâm trạng”, làm mới bản thân. Một ngày thiếu nắng có thể trở thành lý do để đặt vé đến Đà Nẵng. Một cơn thèm biển thoáng qua cũng có thể mách bảo họ đặt phòng resort ở Phú Quốc ngay trong đêm.

Hơn cả những chuyến đi, du lịch trải nghiệm trở thành một phần của cuộc sống

Chúng ta đang chứng kiến một thế hệ mang tinh thần dịch chuyển trong từng tế bào: đi để hít thở tinh khôi, đi để có thêm chất liệu kể chuyện, đi để cảm xúc không bao giờ nguội. Và thẻ tín dụng chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho mọi hành trình. Không chỉ đơn thuần là phương tiện thanh toán, thẻ tín dụng trở thành trợ thủ giúp tối ưu chi phí, đơn giản hóa việc chi trả và mở rộng cơ hội trải nghiệm. Nhờ đó, mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn, thông minh hơn và tràn đầy cảm xúc.

Thẻ tín dụng đã trở thành “phụ kiện thiết yếu” cho mọi hành trình

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể đặt vé máy bay ngay trong đêm mà không cần chờ lương. Bạn có thể chỉ mất 30 giây để đặt phòng khách sạn với mức giá tốt hơn vì có ưu đãi độc quyền. Bạn tự tin đi nước ngoài mà không cần phải lo đổi tiền mặt. Và đặc biệt, cảm giác sung sướng nhất chính là khoảnh khắc thanh toán xong và nhận được hoàn tiền như thể chuyến đi đang tự “trợ giá” cho chính nó.

Cách chi tiêu của thế hệ xê dịch đang thay đổi nhanh chóng, tạo nên xu hướng hoàn toàn mới. Đó là nhóm khách hàng đề cao sự tiện lợi ngay tức thì, nhưng vẫn tinh tế trong cách kiểm soát ngân sách. Thẻ tín dụng trở thành lựa chọn ưu tiên bởi vừa mang đến sự chủ động, lại đồng thời giúp tích lũy ưu đãi để đi được nhiều hơn nhờ tính năng biến mọi giao dịch thành điểm thưởng. Không ít người có thể thực hiện 5 đến 6 chuyến đi mỗi năm, thay vì chỉ 3-4 chuyến theo dự định từ đầu năm, mà vẫn giữ ngân sách ổn định.

Ở góc độ rộng hơn, thẻ tín dụng đã trở thành “phụ kiện thiết yếu” cho mọi hành trình. Nó mang đến sự tự tin khi lên đường, sự linh hoạt trong từng quyết định và quan trọng hơn, nâng cấp trải nghiệm du lịch lên một tầm cao mới.

VPBank bắt đúng “mạch sống”, biến mỗi chiếc thẻ thành hộ chiếu cảm xúc

VPBank không chỉ quan sát xu hướng dịch chuyển của thế hệ trẻ mà còn chủ động biến đó thành chiến lược. Khi hành vi tiêu dùng liên quan đến du lịch tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm dưới 35 tuổi, VPBank đã đưa du lịch trải nghiệm (travelling) trở thành một trong 3 lĩnh vực thiết yếu bên cạnh Mua sắm thông minh (Shopping), Chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân (Wellbeing).

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa Platinum sẽ có cơ hội nhận được 29.000 điểm Skypoint

Theo đó, những dòng thẻ như YOJO Visa Platinum, UnionPay FreeWays hay Visa Signature Travel Miles không chỉ giúp chủ thẻ book vé rẻ hơn hay tích điểm nhiều hơn, mà còn tạo cảm giác được chăm sóc xuyên suốt chuyến đi. Không chỉ tích điểm nhiều lần cho chi tiêu du lịch, đặc biệt tại Vietjet, khách hàng mở thẻ VPBank YOJO Visa Platinum sẽ được miễn phí thường niên năm đầu, có cơ hội săn vé 0 đồng sớm hơn 2 tiếng so với khách hàng thông thường. Đây cũng là dòng thẻ phù hợp cho nhóm khách hàng trẻ, năng động, yêu thích du lịch nhưng cũng cần phải cân đối tài chính.

Đặc biệt, từ nay đến hết 08/03, khách hàng mở mới thẻ tín dụng VPBank YOJO Visa Platinum và có tổng doanh số chi tiêu hợp lệ cao nhất đạt tối thiểu 10 triệu đồng sẽ có cơ hội nhận được 29.000 điểm Skypoint (tương đương với cặp vé khứ hồi tới Úc). Đối với những khách hàng mở mới thẻ tín dụng cá nhân VPBank YOJO Visa Platinum và có chi tiêu hợp lệ sớm nhất sẽ có cơ hội nhận được 20.000 đến 25.000 điểm Skypoint (tương đương với cặp vé khứ hồi tới Trung Quốc/Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, thẻ UnionPay FreeWays đặc biệt phù hợp với những khách hàng thường xuyên phải đi công tác hoặc yêu thích du lịch nước ngoài bởi được tích hợp hoàn tiền lên đến 4% cho giao dịch toàn cầu, miễn phí 100% phí giao dịch ngoại tệ khi thanh toán tại Trung Quốc cùng ưu đãi tại hàng trăm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ quốc tế. Ngoài ra, thẻ VPBank Visa Signature Travel Miles là lựa chọn tối ưu cho khách hàng muốn nhận những ưu đãi độc quyền như đưa đón ưu tiên tại sân bay, bảo hiểm du lịch toàn cầu trị giá tới 23 tỷ đồng.

Khi du lịch trải nghiệm (Travelling) trở thành bản sắc của một thế hệ, VPBank đã chọn cách đồng hành đúng nhịp, tạo ra cả một hệ sinh thái để họ tự do khám phá thế giới theo cách của riêng mình. Sự kết hợp giữa công nghệ, ưu đãi và trải nghiệm khiến thẻ không còn là công cụ thanh toán khô khan, mà trở thành một phần của hành trình, một hộ chiếu cảm xúc đúng nghĩa.

Với hệ sinh thái thẻ đa dạng và giàu ưu đãi, VPBank vừa cho ra mắt VPBank Card Life, cẩm nang cung cấp thông tin đầy đủ và cập nhật nhất về các dòng thẻ tín dụng của VPBank, được thiết kế dưới dạng e-magazine. Những tín đồ của thẻ tín dụng sẽ tìm thấy cảm hứng chi tiêu khi theo dõi VPBank Card Life nhờ thiết kế mang đậm dấu ấn cá nhân cùng những gợi ý trải nghiệm phù hợp với nhu cầu và thị trường tại mỗi thời điểm. Thông tin chi tiết tại: https://www.vpbank.com.vn/i/vpbankcardlife1-2025

Phương Dung