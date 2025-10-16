Ra mắt ban lãnh đạo của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu. Ảnh: HH

Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND TP Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng.

Việc thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network – VDEN) là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam.

Chương trình công bố không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

Trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược” của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách.

Việc thành lập VDEN là hết sức cần thiết, nhằm huy động trí tuệ Việt toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu, đóng góp cho sự phát triển kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu.

VDEN có mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và sáng kiến để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu Việt Nam tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tới thời điểm hiện tại, mạng lưới đã có sự cam kết tham gia của gần 80 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Canada, Úc ....

Phát biểu tại sự kiện này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết dữ liệu là "trái tim" của chuyển đổi số, là "bộ não" của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột, là nơi tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia về con người và kho dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho rằng, một "bộ não" dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần được cung cấp dinh dưỡng, cần được bổ sung kiến thức mới, kinh nghiệm mới để không ngừng phát triển.

Đó chính là vai trò của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu. Nếu Trung tâm Dữ liệu quốc gia là "bộ não", thì Mạng lưới chính là "nguồn trí tuệ bên ngoài", là cầu nối giúp chúng ta tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất, những phương pháp hiệu quả nhất đang được áp dụng tại các quốc gia phát triển.

“Chúng tôi đã và đang xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Trung tâm Dữ liệu quốc gia với Mạng lưới Chuyên gia. Cụ thể, Trung tâm sẽ cung cấp dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật và môi trường làm việc an toàn để các chuyên gia có thể tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình mới. Đồng thời, Mạng lưới sẽ đóng góp kiến thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để giúp Trung tâm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, tối ưu hóa quy trình khai thác và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin ở mức cao nhất”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nói.

Vẫn theo ông Cương, một trong những ưu tiên hàng đầu là xây dựng Sandbox, nơi các chuyên gia có thể thử nghiệm các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, chuỗi khối trong môi trường được kiểm soát, an toàn.

Các kết quả thử nghiệm thành công sẽ được nhân rộng, ứng dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hiện mạng lưới đang triển khai hệ thống nền tảng trực tuyến cho phép các chuyên gia, dù đang ở bất kỳ đâu trên thế giới, đều có thể kết nối, trao đổi, làm việc nhóm một cách thuận tiện.

Nền tảng này sẽ tích hợp các chức năng: diễn đàn chuyên môn, thư viện tài liệu số, hệ thống quản lý dự án, và đặc biệt là môi trường làm việc ảo để các chuyên gia có thể thử nghiệm mà không lo ngại về vấn đề bảo mật.

Mạng lưới không chỉ dừng lại ở việc tập hợp chuyên gia mà còn phải lan tỏa tri thức. Chúng tôi sẽ tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, hội thảo quốc tế, chương trình cố vấn cho thế hệ chuyên gia trẻ trong nước.

Mỗi chuyên gia quốc tế sẽ được kết nối với các chuyên gia trẻ hoặc sinh viên trong nước để truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn nghiên cứu.

Đây chính là cách chúng ta xây dựng lực lượng kế cận, đảm bảo nguồn nhân lực dữ liệu chất lượng cao cho tương lai.

“Chúng ta đang đối mặt với áp lực lớn trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, nhưng chính áp lực đó sẽ là động lực để chúng ta vươn lên mạnh mẽ. Với sự đồng hành của Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Việt Nam hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách công nghệ, có thể trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong khu vực về kinh tế dữ liệu”, ông Cương nhấn mạnh.