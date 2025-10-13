Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia dữ liệu quy mô lớn.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia vừa khởi xướng Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu – Vietnam Data Expert Network (VDEN), nhằm huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt trên khắp thế giới cùng tham gia kiến tạo nền tảng dữ liệu tự chủ, đổi mới sáng tạo và bền vững cho Việt Nam.

Kết nối trí tuệ Việt toàn cầu trong kỷ nguyên dữ liệu

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia dữ liệu quy mô lớn như BDVA và European Health Data Space (EU), Data.gov và Research Data Alliance (Hoa Kỳ), K-Data Network (Hàn Quốc), hay AI Singapore và Data Science Consortium (Singapore), kết nối giữa các bên: Nhà nước – doanh nghiệp – viện nghiên cứu – chuyên gia độc lập.

Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, mở ra thời cơ để xây dựng những mô hình hợp tác dữ liệu mang tầm quốc gia và quốc tế. Việc ra đời của VDEN được đánh giá là bước đi chiến lược, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam.

Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu được xây dựng và vận hành trên 5 nguyên tắc cốt lõi gồm: Tự nguyện, hợp tác, cùng phát triển. Trong đó, các thành viên tham gia trên tinh thần tự nguyện, cùng hợp tác để chia sẻ tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế dữ liệu.

Thứ hai là là minh bạch - trách nhiệm - liêm chính. Thông tin, dữ liệu, và hoạt động được công khai, minh bạch; thành viên chịu trách nhiệm về đóng góp chuyên môn và tuân thủ chuẩn mực đạo đức.

Thứ ba là khoa học - chất lượng - đổi mới liên tục. Theo đó sẽ ưu tiên phương pháp tiếp cận khoa học, đảm bảo chất lượng chuyên môn và cập nhật công nghệ, xu hướng dữ liệu mới.

Thứ tư là bảo mật - tôn trọng quyền riêng tư - tuân thủ pháp luật. Các hoạt động khai thác và chia sẻ dữ liệu tuân thủ luật pháp quốc gia, quy định quốc tế và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Cuối cùng là kết nối toàn cầu - phát huy bản sắc Việt. Mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm toàn cầu, đồng thời phát huy thế mạnh và giá trị của cộng đồng người Việt.

Huy động sức mạnh của “4 nhà” trong hệ sinh thái dữ liệu

Theo Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, VDEN được hình thành với mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và tri thức để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

VDEN sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa “4 nhà”: Nhà nước – doanh nghiệp – học thuật – chuyên gia, nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực công nghệ và đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, mạng lưới này sẽ đóng vai trò tham mưu, hiến kế chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia, thông qua việc góp ý cho cơ quan quản lý, đề xuất khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như khuyến khích phát triển các dự án, sản phẩm dữ liệu mới.

VDEN cũng sẽ đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, thông qua các hoạt động hội thảo, tập huấn và hướng dẫn chuyên môn cho thế hệ chuyên gia dữ liệu tiếp theo.

Mạng lưới Chuyên gia dữ liệu toàn cầu (VDEN) dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào ngày 16/10 tại thành phố Huế, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng hệ sinh thái dữ liệu quốc gia – nơi kết nối trí tuệ Việt toàn cầu vì một Việt Nam tự chủ về dữ liệu, vững vàng trong kỷ nguyên số.