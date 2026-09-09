Ngày 9/9, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh do tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm cho học sinh khi chưa được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Cụ thể, trong tháng 4/2026, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh (trụ sở tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) đã ký hợp đồng với 4 trường học để tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm cho học sinh.

Cụ thể, ngày 13/4, công ty ký hợp đồng với Trường THCS Kỳ Thịnh tổ chức 2 chương trình.

Ngày 15/4, đoàn 265 người được đưa đến Khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Hà Huy Tập. Đến ngày 19/4, đoàn 139 người tiếp tục được tổ chức tham quan các địa điểm tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày 17/4, doanh nghiệp ký hợp đồng với Trường Tiểu học Kỳ Ninh tổ chức chương trình cho 377 người, với các điểm đến gồm Khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Hà Huy Tập.

Cũng trong tháng 4, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh ký hợp đồng với Trường THCS Trinh Lợi tổ chức chương trình cho 477 người và Trường THCS Sông Trí tổ chức chương trình cho 855 người. Như vậy, tổng số người tham gia các chương trình theo các hợp đồng trên là khoảng 2.000 người.

Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh tổ chức cho học sinh ở Hà Tĩnh đi trải nghiệm khi chưa có giấy phép. Ảnh: CTV

Các đoàn được đưa đến nhiều địa danh, khu di tích lịch sử như Khu di tích Kim Liên, Ngã ba Đồng Lộc và Khu di tích Hà Huy Tập.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm ký kết và thực hiện các hợp đồng, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định.

Doanh nghiệp bị xác định đã thực hiện 4 hành vi hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành không có giấy phép. Với mỗi hành vi, Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh bị phạt 95 triệu đồng. Tổng tiền phạt là 380 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị buộc nộp lại hơn 4,69 triệu đồng là số lợi bất hợp pháp có được từ các hành vi vi phạm. Tổng số tiền doanh nghiệp phải nộp là gần 384,7 triệu đồng.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty TNHH Điều hành Du lịch Viễn Anh nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn quy định. Nếu không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm khoản tiền chậm nộp theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc và giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt của doanh nghiệp.