Thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh thông tin về việc một du khách bị “chặt chém” 200.000 đồng tiền gửi xe ô tô trong đêm khai mạc du lịch biển Sầm Sơn, diễn ra tối 25/4.

Trước đó, chiều 25/4, một du khách đến biển Sầm Sơn và đỗ xe ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026. Khi gửi xe tại đây, du khách đã bị “chặt chém” 200.000 đồng cho một lượt gửi.

Đối tượng "chặt chém" khách làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: CTV

Bất bình trước hành vi “chặt chém” này, du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc. Cơ quan chức năng xác định đối tượng “chặt chém” là N.T.T. (sinh năm 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn). T. là người trực tiếp trông giữ xe và thu tiền với giá 200.000 đồng cho một lượt.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, lãnh đạo phường Sầm Sơn khuyến cáo du khách khi đến du lịch tại đây, nếu gặp tình huống tương tự, cần bình tĩnh ghi lại bằng chứng và báo ngay đến đường dây nóng của Công an phường Sầm Sơn hoặc Đội Quản lý thị trường số 2 để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.