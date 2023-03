UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, ngày 23/3, UBND và công an phường đã mời ông Lê Đức Anh, chủ khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest lên làm việc. Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thu phí chụp ảnh tại khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest, cơ quan chức năng phường Hòa Hiệp Bắc xác định, ông Lê Đức Anh không cung cấp được giấy phép kinh doanh và các hồ sơ, giấy tờ thủ tục khác.

Khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest (địa chỉ đường số 3, Suối Lương, Hoà Hiệp Bắc) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24/3.

Vì vậy, UBND phường Hòa Hiệp Bắc yêu cầu ông Lê Đức Anh dừng tất cả các dịch vụ kinh doanh nhận khách, thu phí, buôn bán cafe, nước giải khát tại khu du lịch Dreamer In The Forest. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày 24/3.

Như trước đó VietNamet đã đưa tin, thời gian gần đây, một số người dân, du khách phản ánh khu du lịch Dreamer In The Forest thu phí 100.000 đồng/khách vào tham quan.

Khu du lịch này được quảng cáo như một “Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Đà Nẵng” với những chú cừu xinh xắn, khung cảnh thơ mộng. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân, du khách thực tế khác xa như quảng cáo, chất lượng không tương xứng.

Ngày 22/3, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết phường đã kiểm tra, chấn chỉnh tại Khu Du lịch Dreamer In The Forest và yêu cầu chủ khu du lịch trên ngừng t

Tự ý thu phí 100 nghìn đồng/khách tham quan, 'Đà Lạt fake ở Đà Nẵng' bị chấn chỉnh Thời gian gần đây, một số người dân du khách phản ánh khu du lịch Dreamer In The Forest (địa chỉ đường số 3, Suối Lương, Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) thu phí 100.000 đồng/khách vào tham quan.

hu phí. Theo ông Nhơn, đây là khu du lịch tự phát, không được chính quyền cho phép. Việc tổ chức thu phí vào cổng đối với du khách là sai quy định.