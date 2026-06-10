Tối 10/6, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Qua rà soát thông tin liên quan đến đoạn video, Tổ Cảnh sát trật tự - Công an phường Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng liên quan.

Kết quả xác định người phụ nữ bán bánh rán trong clip là P.T.Y., sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh.

Tổ Cảnh sát trật tự đã mời bà Y. về trụ sở để làm việc, làm rõ nội dung phản ánh. Qua làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 225.000 đồng đối với bà Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định; đồng thời, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết và bán hàng đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, nhằm góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô Hà Nội.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, trong thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.

Người bán hàng rong xuất hiện trong đoạn video. Ảnh cắt từ video

Trước đó, báo VietNamNet thông tin, một nam du khách nước ngoài chia sẻ video ngắn ghi lại trải nghiệm mua bánh rán tại phố cổ Hà Nội. Người bán giới thiệu đây là "donut Việt Nam" và nhanh tay lấy 10 chiếc bánh rán bỏ vào túi cho du khách. Người này báo giá túi bánh rán là 150.000 đồng. Sau khi nhận bánh, du khách đưa tờ 500.000 đồng nhưng người bán chỉ trả lại anh 80.000 đồng.

Khi đăng đoạn video lên mạng xã hội, nam du khách không thắc mắc về mức giá và dường như chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm đường phố tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xem video phát hiện điểm bất thường khi anh phải trả 420.000 đồng cho túi bánh rán 10 chiếc. Rất nhiều người bức xúc cho rằng, mức giá này quá cao và mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm hành vi bán hàng với mức giá trên.

Hai đoạn video về vụ việc do nam du khách đăng tải thu về hơn 6 triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt bình luận trên TikTok.