Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 552.000 cuộc tấn công mạng. Đáng chú ý, dù số lượng giảm, mức độ thiệt hại đối với doanh nghiệp lại tăng đột biến hơn 46%. Theo Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, xu hướng tấn công có chủ đích ngày càng tinh vi đang buộc lực lượng phòng thủ tại các cơ quan, doanh nghiệp phải thay đổi chiến thuật.

Nhằm giải bài toán này, khóa huấn luyện "An ninh mạng cho Chuyển đổi số" đã được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp cùng Mạng lưới chuyên gia ViSecurity tổ chức, vừa khép lại vào chiều 27/3.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC phát biểu tại lễ bế giảng ngày 27/3. Ảnh: NIC

Khác với các chương trình học thuật thông thường, điểm nhấn của khóa học 3 ngày này là chú trọng yếu tố thực hành với thời lượng lớn, thông qua đưa học viên lên "Thao trường An ninh mạng Việt Nam". Đây là môi trường giả lập chuyên nghiệp, cho phép cán bộ trực tiếp tham gia các kịch bản phòng thủ - tấn công mạng, xử lý các mối đe dọa hiện đại.

Trong ba ngày, các học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên sâu về an ninh mạng trong chuyển đổi số, phương pháp đánh giá và quản trị rủi ro; nâng cao năng lực vận hành hệ thống giám sát, phát hiện và ứng phó sự cố.

Các chuyên đề được thiết kế theo hướng thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cốt lõi hiện nay như bảo vệ hệ thống và thiết bị đầu cuối, kiến trúc phòng thủ mạng, an ninh cho đám mây, mật mã hiện đại, kiểm soát truy cập, tình báo mối đe dọa và các kỹ thuật giám sát, phản ứng nhanh trước sự cố.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecurity, chương trình chú trọng yếu tố thực hành với thời lượng lớn, cho phép học viên trực tiếp tham gia các kịch bản tấn công - phòng thủ trên “Thao trường An ninh mạng Việt Nam”. Ảnh: NIC

Dẫn dắt chuyên đề là đội ngũ chuyên gia thực chiến nổi bật, bao gồm ông Ngô Tuấn Anh (SafeGate), Ngô Minh Hiếu (Dự án Chống lừa đảo), cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Học viện An ninh nhân dân, Đại học Điện lực và VNPT.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC nhận định, giá trị của chương trình không dừng lại ở một khóa học ngắn hạn.

"Chúng ta đang từng bước hình thành hệ sinh thái đào tạo và kết nối cộng đồng chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng; qua đó thúc đẩy trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường phối hợp trong triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp", ông Hoài chia sẻ.

Ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch Mạng lưới ViSecurity cũng đánh giá cao sự chủ động của học viên khi đối mặt với các kịch bản hóc búa trên thao trường. Những kinh nghiệm "thực chiến" thu nhận được cùng chứng nhận hoàn thành khóa học sẽ là hành trang để các cán bộ trở thành lực lượng nòng cốt, đảm bảo hệ thống thông tin tại các đơn vị vận hành an toàn, liên tục trước bối cảnh không gian số ngày càng nhiều rủi ro.