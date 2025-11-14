Dinh dưỡng - nền tảng của thành công

Thời gian qua thể thao Việt Nam đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, đơn cử như đội tuyển bóng đá nam lần thứ ba khẳng định vị thế hàng đầu khu vực bằng giải vô địch AFF Cup 2024, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành tấm vé lịch sử tham dự Giải vô địch thế giới 2025, đánh dấu bước tiến dài của bóng chuyền Việt trên bản đồ quốc tế, giành 19 huy chương trong Đại hội thể thao châu Á (ASIAD trẻ 2025)…

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2024 với nhiều thành tích rực rỡ trên đấu trường khu vực và quốc tế

Để duy trì thành tích như trên, bên cạnh các yếu tố chiến thuật thì nền tảng dinh dưỡng thể thao là một mảnh ghép quan trọng. Việc hiểu đúng về dinh dưỡng thể thao và biết cách ứng dụng khoa học trong huấn luyện sẽ góp phần giảm chấn thương, kéo dài sự nghiệp và nâng cao chất lượng thi đấu của các tuyển thủ. Đây đang là bước đi tất yếu khi thể thao Việt Nam kỳ vọng vươn tầm khu vực và hội nhập cùng thế giới.

Chuyên gia quốc tế đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), Herbalife hợp tác tổ chức buổi đào tạo chuyên biệt với sự góp mặt đặc biệt của Tiến sĩ y khoa Julián Álvarez, chuyên gia dinh dưỡng thể thao quốc tế và thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng của tập đoàn.

Ông sẽ trực tiếp hướng dẫn đào tạo chuyên sâu vào ngày 15/11 và 17/11 tại VFF và VOC cho huấn luyện viên, bác sĩ thể thao và cán bộ chuyên môn Việt Nam, những người giữ vai trò then chốt trong việc lan tỏa tri thức dinh dưỡng đến các vận động viên.

Tiến sĩ Julián Álvarez, chuyên gia từ Herbalife, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về đào tạo dinh dưỡng thể thao

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Y học Thể thao và Dinh dưỡng, Tiến sĩ Álvarez từng đảm nhiệm vai trò cố vấn y học cho nhiều đội tuyển quốc gia và Olympic, đồng thời dẫn dắt các dự án cải thiện hiệu suất vận động viên chuyên nghiệp tại châu Âu và Nam Mỹ.

Ông là một trong những chuyên gia tiên phong trong việc ứng dụng khoa học dinh dưỡng vào thực hành huấn luyện, giúp cân bằng giữa thể lực, tâm lý và khả năng phục hồi. “Mỗi vận động viên có thể trạng, giới tính và nhu cầu năng lượng khác nhau, vì thế chế độ dinh dưỡng cần được cá nhân hóa. Đồng thời, cần xây dựng chiến lược ‘bổ sung đúng - phục hồi nhanh’ trước, trong và sau thi đấu để đạt hiệu quả tối đa”, Tiến sĩ Julián Álvarez chia sẻ.

Theo ông, việc kết hợp dinh dưỡng khoa học với dữ liệu sinh học cá nhân không chỉ giúp vận động viên tối ưu thể lực, mà còn nâng cao sức bền và khả năng duy trì phong độ ổn định trong suốt mùa giải - điều mà nhiều nền thể thao hàng đầu thế giới đang áp dụng.

Sự tham gia của Tiến sĩ Julián Álvarez là một phần trong chiến lược hợp tác bền vững giữa Herbalife và thể thao Việt Nam. Hiện Herbalife là Đối tác dinh dưỡng chính thức của VFF và VOC, với mục tiêu đồng hành cùng các đội tuyển và vận động viên trên hành trình nâng cao thể lực và chuyên nghiệp hóa công tác huấn luyện.

Trên quy mô toàn cầu, Herbalife là công ty về chăm sóc sức khỏe và thể chất hàng đầu thế giới, tài trợ cho rất nhiều đội tuyển, vận động viên và sự kiện thể thao, bao gồm Cristiano Ronaldo, CLB LA Galaxy, cùng nhiều tên tuổi lớn trong làng thể thao quốc tế.

Tiếp nối hành trình lan tỏa chuẩn mực dinh dưỡng thể thao

Tại Việt Nam, Herbalife từ lâu không chỉ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu mà còn thường xuyên chuyển giao kiến thức khoa học và kinh nghiệm thực tiễn thông qua các chương trình huấn luyện, hội thảo và tư vấn chuyên sâu.

Những hoạt động này không chỉ giúp huấn luyện viên và bác sĩ thể thao tiếp cận các tiêu chuẩn dinh dưỡng quốc tế, mà còn góp phần xây dựng nền tảng thể lực toàn diện cho vận động viên Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với thể thao thế giới.

Với bề dày hợp tác cùng VFF và VOC, Herbalife sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ cùng thể thao Việt Nam

Sự xuất hiện của Tiến sĩ Julián Álvarez năm nay không chỉ dừng lại là một buổi chia sẻ chuyên môn, mà còn là cột mốc tiếp nối hành trình không ngừng nghỉ nhằm lan tỏa giá trị dinh dưỡng của Herbalife tại Việt Nam, nơi khoa học, dinh dưỡng và khát vọng thể thao hòa làm một.

“Từ tri thức khoa học đến thực hành thể thao, Herbalife luôn tin rằng mỗi vận động viên xứng đáng được tiếp cận nền tảng dinh dưỡng tốt nhất để đạt phong độ đỉnh cao”, đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ.

Bằng cam kết lâu dài, kiến thức chuyên sâu và niềm tin vào sức mạnh thể thao Việt Nam, Herbalife đang góp phần tạo dựng thế hệ vận động viên mới khỏe hơn, chuyên nghiệp hơn và sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trên bản đồ thể thao thế giới.

Khánh Hoà