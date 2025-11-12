Trứng từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi trong giới dinh dưỡng, đặc biệt liên quan đến ảnh hưởng đối với tim mạch và cholesterol. Một số chuyên gia khuyên nên hạn chế trong khi những người khác coi trứng là một “siêu thực phẩm” hoàn chỉnh và tiết kiệm.

Bác sĩ Jeremy London, chuyên gia phẫu thuật tim lồng ngực với hơn 25 năm kinh nghiệm, cho rằng phần lớn mọi người hoàn toàn có thể ăn trứng mỗi ngày. Theo bác sĩ người Mỹ này, đây không chỉ là lựa chọn an toàn mà còn là thói quen giúp tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Trứng là món ăn quen thuộc, giá rẻ, nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Trứng - nguồn dinh dưỡng toàn diện

Trứng là thực phẩm cung cấp protein chất lượng cao, axit béo thiết yếu, cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Một quả trứng lớn chứa 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho việc xây dựng và phục hồi cơ bắp, mô và enzyme, đồng thời hỗ trợ năng lượng và tái tạo tế bào.

Trứng cũng là nguồn cung cấp choline dồi dào - chất quan trọng cho hoạt động của não bộ, trí nhớ, cấu trúc màng tế bào, tín hiệu thần kinh và chức năng gan. Ngoài ra, trứng chứa vitamin D giúp tăng cường miễn dịch và điều hòa canxi, vitamin B12 hỗ trợ tạo hồng cầu và chuyển hóa năng lượng, cùng vitamin A, E và folate tốt cho da, mắt và tế bào.

Trong lòng đỏ trứng có hai chất chống oxy hóa mạnh là lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ võng mạc khỏi ánh sáng gây hại và giảm stress oxy hóa. Nhờ mật độ dinh dưỡng cao, trứng là thực phẩm hiệu quả duy trì sức khỏe tim mạch, não bộ, mắt và quá trình trao đổi chất.

Ăn trứng có lợi cho tim mạch

Trước đây, nhiều người lo ngại trứng làm tăng cholesterol máu vì một quả trứng lớn chứa khoảng 186mg cholesterol. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol máu ở hầu hết mọi người.

Khoảng 70% dân số là “người phản ứng thấp” - hầu như không bị ảnh hưởng khi ăn trứng. Khoảng 30% còn lại là “người phản ứng cao”, có thể tăng nhẹ cholesterol do yếu tố di truyền hoặc chế độ ăn uống tổng thể.

Ngay cả với nhóm này, mức tăng thường cân bằng giữa LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt), giúp duy trì tỷ lệ cholesterol khỏe mạnh. Theo bác sĩ London, trứng không gây nguy cơ tim mạch cho đa số mọi người mà ngược lại, là nguồn dưỡng chất thiết yếu cho tim và não. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là chế độ ăn tổng thể, chứ không phải việc loại bỏ hoàn toàn trứng.

Mặc dù nhiều người nghĩ trứng có thể gây hại cho tim, nhưng thực tế nếu ăn đúng cách, trứng mang lại nhiều lợi ích. Protein và chất béo lành mạnh trong trứng giúp kiểm soát cảm giác no, hỗ trợ duy trì cân nặng, yếu tố quan trọng trong giảm nguy cơ bệnh tim.

Trứng còn góp phần cải thiện chức năng mạch máu, ngăn ngừa cao huyết áp, đồng thời các chất chống oxy hóa trong trứng giúp giảm viêm và stress oxy hóa, hai nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim.

Ăn trứng đúng cách

Để tận dụng tối đa lợi ích của trứng, bác sĩ London khuyên bạn nên ăn trứng nguyên quả, vì lòng đỏ chứa phần lớn vitamin và chất chống oxy hóa. Cách chế biến cũng quan trọng: nên luộc, hấp, chần hoặc tráng nhẹ, hạn chế dầu mỡ. Kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt hoặc đậu sẽ tạo nên bữa ăn cân bằng, tốt cho tim mạch. Ngoài ra, cần theo dõi định kỳ các chỉ số cholesterol và tim mạch để bảo đảm sức khỏe.