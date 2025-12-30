Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dù phải đối mặt với tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và nhiều khó khăn từ thị trường quốc tế, ngành lâm nghiệp năm 2025 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định ở mức 42,03%; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 5,6-5,8%, tiếp tục nằm trong nhóm ngành có mức tăng trưởng cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác phát triển rừng tiếp tục được quan tâm và huy động sự tham gia của toàn xã hội. Cả nước đã trồng được 284.646ha rừng, tăng 10,1% so với năm 2024; trong đó chủ yếu là rừng sản xuất, bên cạnh diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng đạt gần 120.000ha, nâng tổng số diện tích rừng có chứng chỉ rừng của cả nước ước đạt 730.000ha. Từ rừng trồng tập trung cũng đã cung cấp khoảng 24,6 triệu m3 gỗ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu.

Xuất siêu các mặt hàng lâm sản trong năm 2025 tiếp tục lập kỷ lục lịch sử.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu lâm sản tiếp tục là điểm sáng của ngành, duy trì tăng trưởng trong bối cảnh các thị trường lớn siết chặt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và gia tăng rào cản thương mại.

Trong năm 2025, xuất khẩu lâm sản ước khoảng 18,3-18,5 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2024. Xuất siêu lập kỷ lục lịch sử khi đạt 14,87 tỷ USD. Theo đó, lâm nghiệp tiếp tục là ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tổng nguồn thu từ các loại dịch vụ môi trường rừng năm 2025 ước đạt khoảng 3.940 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch.

Cùng với đó, 14 chương trình, đề án trọng điểm của ngành lâm nghiệp tiếp tục đạt kết quả tích cực, điển hình như Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành và vượt hơn 44% kế hoạch, đóng góp quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bước sang năm 2026, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%, tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5-5,5%, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 18,5 tỷ USD, cùng nhiều chỉ tiêu cụ thể về trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng và thu dịch vụ môi trường rừng.

Để thực hiện các mục tiêu này, ngành lâm nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên rừng; phát triển rừng bền vững, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, phát triển dịch vụ môi trường rừng và thị trường carbon rừng.

Đồng thời, chủ động hợp tác quốc tế nhằm vận động, thu hút nguồn vốn ODA và FDI thông qua các chương trình, dự án quốc tế; duy trì đà tăng trưởng của công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản, tăng cường xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu “Gỗ Việt Nam”.

