Nguồn gốc

Cây dứa Nam Mỹ (tên khoa học: Yucca smalliana Fernald), thuộc họ Thiên môn đông (Asparagaceae), có nguồn gốc từ khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là vùng Texas (Mỹ) và Mexico. Trong tự nhiên, loài cây này thường sinh trưởng ở những nơi khô cằn, đất cát hoặc sỏi đá, chịu nắng gió mạnh và ít nước, nhờ đó mà cây sở hữu sức sống dẻo dai và khả năng thích nghi đáng nể.

Tên gọi “dứa Nam Mỹ” ở Việt Nam bắt nguồn từ hình dáng của cây có phần giống cây dứa (thơm) quen thuộc: lá mọc thành cụm hoa thị, dày và nhọn, xòe ra thành tán tròn. Tuy nhiên, khác với dứa ăn quả, dứa Nam Mỹ không có trái lớn mà nổi bật bởi lá cứng như lưỡi kiếm và hoa trắng rủ dài thành chùm.

Ngoài ra, cây còn được gọi bằng nhiều tên khác như dứa tây, dứa cảnh, dứa gai cảnh.

Ở Việt Nam, dứa Nam Mỹ được du nhập và trồng tại nhiều tỉnh thành, từ đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung và Nam Bộ. Với đặc tính ưa sáng và chịu hạn tốt, cây thường được trồng làm cảnh quan trong sân vườn, công viên, khuôn viên cơ quan hay các biệt thự, nhà phố hiện đại.

Cây dứa Nam Mỹ với tán lá xanh cứng cáp là biểu tượng cho sự kiên cường và sức sống bền bỉ. Ảnh: Baidu

Điểm đặc biệt của cây là thân rất ngắn hoặc gần như không nhìn thấy, lá mọc tập trung thành bụi lớn, mép lá có những sợi xơ trắng mềm mại, vừa tạo nét lạ mắt vừa khiến tổng thể cây thêm sinh động. Vào mùa thu, dứa Nam Mỹ nở hoa, từng chùm lớn màu trắng tinh khiết rủ xuống như chuông bạc, nổi bật trên nền lá xanh thẫm.

Sự kết hợp giữa dáng vẻ cứng cáp, mạnh mẽ với nét duyên dáng, mềm mại từ chùm hoa khiến cây vừa mang tính thẩm mỹ cao.

Ý nghĩa phong thủy và hợp mệnh

Người tuổi Ngọ đặc biệt hợp với loài cây này. Vốn là những người phóng khoáng, nhiệt tình và có phần bốc đồng, tuổi Ngọ khi trồng dứa Nam Mỹ sẽ được bổ trợ thêm sự ổn định và cân bằng, từ đó dễ dàng duy trì sự tập trung trong công việc cũng như kiểm soát cảm xúc trong đời sống.

Các năm sinh thuộc tuổi Ngọ như 1954, 1966, 1978, 1990 và 2002 đều có thể tham khảo lựa chọn loại cây này để trồng trong nhà hoặc nơi làm việc.

Ngoài ra, tuổi Dần cũng rất hợp với dứa Nam Mỹ. Bản tính của người tuổi Dần là mạnh mẽ và quyết đoán, cây sẽ giúp củng cố thêm khí chất lãnh đạo, đồng thời mang lại quý nhân phù trợ trên con đường sự nghiệp.

Trong khi đó, tuổi Thân lại thường gặp thị phi hoặc mâu thuẫn trong quan hệ làm ăn. Trồng dứa Nam Mỹ có thể giúp hóa giải những xung khắc, giảm bớt tranh chấp, tạo điều kiện cho các mối quan hệ trở nên hài hòa hơn.

Chùm hoa trắng tinh khôi của dứa Nam Mỹ, điểm nhấn phong thủy mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Ảnh: Baidu

Trong ngũ hành, cây dứa Nam Mỹ được xếp vào hành Mộc, nhưng hình dáng lá nhọn vươn thẳng lên trời lại gợi liên tưởng đến tính chất của hành Kim. Sự kết hợp đặc biệt này khiến cây trở thành biểu tượng của sự dung hòa và cân bằng ngũ hành, nhờ vậy có thể phù hợp với nhiều bản mệnh khác nhau.

Đối với người mệnh Mộc, dứa Nam Mỹ giúp bổ trợ năng lượng vốn có, mang lại sự kiên trì và sức mạnh phát triển bền vững. Với người mệnh Thủy, cây Mộc sinh Thủy, do đó trồng dứa Nam Mỹ sẽ thu hút tài lộc và giúp sự nghiệp hanh thông.

Người mệnh Hỏa thường nóng nảy, dễ đưa ra quyết định vội vàng; sự hiện diện của cây sẽ mang lại sự cân bằng, giúp gia chủ bình tĩnh hơn, từ đó công việc thuận lợi hơn. Đặc biệt, người mệnh Kim cũng có thể trồng loại cây này, bởi lá nhọn giống như những thanh kiếm, tượng trưng cho sức mạnh, khả năng bảo vệ và sự thành công.

Nhờ khả năng dung hòa này, dứa Nam Mỹ được coi là loài cây cảnh “dễ tính” trong phong thủy, có thể phù hợp với hầu hết các mệnh, giúp người trồng dễ dàng lựa chọn mà không lo kỵ tuổi, kỵ mệnh.

Bên cạnh yếu tố trang trí, dứa Nam Mỹ còn được xem như một tấm lá chắn xua đuổi tà khí, ngăn năng lượng xấu xâm nhập vào nhà, nhờ vậy bảo vệ gia đình khỏi những điều không may. Đồng thời, với dáng lá cứng cáp, bền bỉ quanh năm, cây tượng trưng cho sự kiên cường, ý chí vững vàng, giúp gia chủ vượt qua khó khăn và thử thách trong cuộc sống.

Hoa của dứa Nam Mỹ có màu trắng tinh khôi, thường nở rộ vào cuối năm. Nhiều người quan niệm đây là điềm báo tốt lành, mang lộc và may mắn về nhà. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa dáng lá sắc nhọn mạnh mẽ và những chùm hoa mềm mại rủ xuống còn được coi là biểu tượng của sự hài hòa âm dương, cân bằng giữa cứng rắn và dịu dàng, giữa nghị lực và sự khéo léo.

Dứa Nam Mỹ là giống cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, ngay cả người mới chơi cây cảnh cũng dễ trồng thành công. Về điều kiện đất trồng và ánh sáng, dứa Nam Mỹ ưa nắng và phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng trực tiếp.

Nhờ hệ rễ khỏe và lớp sáp bảo vệ lá, cây chịu hạn cực tốt, vì vậy người trồng gần như không phải lo ngại tình trạng úng nước như nhiều loại cây cảnh khác.

Theo Baidu