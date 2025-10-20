Trong phong thủy, cây cối không chỉ là yếu tố trang trí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu: “Trước nhà không trồng dâu, sau nhà không trồng hòe”, tưởng chừng chỉ là lời truyền miệng nhưng thực chất ẩn chứa tri thức phong thủy sâu sắc.

Theo các chuyên gia phong thủy, mỗi loại cây đều mang âm khí hoặc dương khí và việc trồng sai chỗ có thể khiến ánh sáng bị che khuất, ẩm thấp tích tụ, dẫn đến năng lượng không cân bằng. Ngược lại, trồng đúng vị trí sẽ giúp thu hút sinh khí, tăng vận may và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Chính vì vậy, trước khi quyết định trồng cây trong sân hay trước cửa nhà, việc nhận diện cây âm và cây dương là bước quan trọng nhất để đảm bảo vượng khí được duy trì.

Những cây có tán thoáng như lựu, bạch quả hay quế giúp đón ánh sáng, thu hút sinh khí và mang lại vượng khí cho gia chủ. Ảnh: Proven Winners

Cây âm là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng đến gia chủ

Cây âm, hay còn gọi là "cây che bóng, tích tụ ẩm khí", thường có tán lá rộng, cành rủ xuống, ít hoặc không ra hoa - quả đỏ. Chúng mang đặc tính thanh, nhẹ nhàng nhưng dễ tích tụ âm khí. Loại cây này thường ưa môi trường ẩm thấp, bóng râm và ít ánh sáng trực tiếp, ví dụ như liễu, dâu, hòe, bách, dương, đa, chuối.

Một số loài cây tiêu biểu mang tính âm thường gặp trong sân vườn truyền thống có thể kể đến như liễu, dâu, hòe, bách hay đa. Những loài cây này thường hiện diện ở đình, miếu vì tính chất khí trường tĩnh, giúp giữ sự trang nghiêm, thanh tĩnh cho không gian.

Khi cây âm bị trồng sai vị trí, như ngay trước cửa nhà hay giữa sân, nó sẽ che mất ánh sáng, làm giảm sinh khí và cản trở vận may, khiến nhà cửa luôn ẩm ướt và âm u.

Ngay cả việc trồng trước cửa sổ cũng sẽ khiến ánh sáng tự nhiên khó chiếu vào nhà, ẩm thấp len lỏi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên.

Tuy nhiên, cây âm không hẳn là xấu. Chúng phát huy hiệu quả khi được đặt đúng vị trí, như tại các khu vực âm khí mạnh, biểu tượng cho sự thanh tĩnh và vĩnh cửu.

Trong một số bố trí phong thủy chuyên nghiệp, cây âm còn được dùng để cân bằng năng lượng quá dương, nhưng đây là kỹ thuật chỉ nên áp dụng bởi chuyên gia.

Cây dương là gì? Lợi ích và cách trồng đúng vị trí

Ngược lại, cây dương hay “cây mang sinh khí, thu hút vận may” thường có thân thẳng, tán tròn, lá rải rác, dễ cho gió và ánh sáng xuyên qua, đồng thời ra hoa hoặc quả màu đỏ, vàng - những gam màu thuộc hành Hỏa và Thổ, tượng trưng cho năng lượng dương mạnh mẽ.

Các loại cây dương phổ biến gồm bạch quả, cam, lựu, mai, bằng lăng, quế, long não, mận. Ở miền Bắc, gia chủ có thể chọn lựu, quế, bằng lăng; còn ở miền Nam, cam quýt, mai vàng là lựa chọn phổ biến, vừa dễ chăm sóc vừa mang sinh khí mạnh.

Trồng cây dương đúng vị trí trong nhà và sân vườn sẽ mang lại năng lượng tích cực, bảo vệ nhà cửa và thúc đẩy vận khí. Cụ thể, đặt trước cửa nhà hoặc giữa sân giống như tạo một “lá chắn” bảo vệ, ngăn chặn tà khí đồng thời thu hút sinh khí tốt.

Ngoài ra, trồng ở các vị trí tài lộc hoặc văn xương còn giúp tăng vận may về tiền bạc, học hành, sự nghiệp hoặc đặt ở bên trái nhà (vị trí Thanh Long) để hỗ trợ công danh và quý nhân phù trợ cho chủ gia đình.

Cây dương, giống như “quý nhân” của ngôi nhà, nên được trồng gần các khu vực sinh hoạt, đảm bảo ánh sáng, gió và không gian thoáng đãng để phát huy hết năng lượng tích cực.

Khi chọn cây dương, chủ nhà nên ưu tiên loại cây cao, thẳng, tán thoáng, vừa tạo bóng mát vừa giữ được ánh sáng, tránh tạo cảm giác áp lực hay bóng tối che phủ sân vườn.

Tán cây rủ thấp và rậm rạp như liễu, đa dễ tích tụ ẩm khí, nếu trồng sát cửa nhà có thể che khuất ánh sáng và cản sinh khí. Ảnh: Gabbar Farms

Nguyên tắc bố trí cây âm - dương trong sân vườn và trước nhà

Để cân bằng âm - dương, gia chủ cần nắm rõ một số nguyên tắc cơ bản. Cây dương nên đặt ở những vị trí sống, đón ánh sáng và không gian mở, còn cây âm chỉ nên dùng cho những khu vực cần thanh tĩnh hoặc cân bằng năng lượng.

Một số lưu ý quan trọng:

Cây dương trước cửa: tạo năng lượng dương mạnh mẽ, thu hút vận khí tốt vào nhà.

Cây dương giữa sân: cân bằng ánh sáng, thúc đẩy sinh khí lan tỏa khắp không gian, đặc biệt là những sân vườn rộng hoặc khu vực tài lộc.

Cây âm tránh cửa và sân chính: nếu trồng sai vị trí sẽ che mất ánh sáng, tích tụ ẩm thấp, khiến gia đình luôn cảm thấy u tối và trì trệ.

Cây âm trong khu vực riêng: có thể dùng để hóa giải năng lượng quá dương hoặc trong nghĩa trang, chùa chiền, đảm bảo cây phát huy được năng lượng “ẩn tĩnh” của mình mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt chính.

Nhìn chung, âm dương cân bằng sẽ giúp sân vườn vừa đẹp mắt, vừa hợp phong thủy, mang lại tài lộc, may mắn và sức khỏe bền vững cho gia đình. Gia chủ cần hiểu rằng cây không chỉ là vật trang trí, mà mỗi loại cây đều có khí trường riêng, ảnh hưởng đến vận mệnh và năng lượng trong nhà.

Theo Baidu