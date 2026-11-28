Ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển cà phê tại Mường Ảng (Điện Biên) đang mở ra một phương thức logistics mới, góp phần tháo gỡ khó khăn trong khâu thu gom nông sản ở những địa bàn có địa hình đồi núi, giao thông cách trở.

Đưa nông sản vượt địa hình khó

Địa hình chia cắt, dân cư phân tán và khoảng cách từ vùng sản xuất đến điểm tập kết là những trở ngại đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa tại nhiều địa bàn miền núi. Với nông sản có tính thời vụ, việc thu gom chậm có thể ảnh hưởng đến tiến độ sơ chế, chế biến và chất lượng nguyên liệu.

Tại Điện Biên, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đang triển khai phương thức vận chuyển hàng hóa bằng thiết bị bay không người lái (UAV), mở ra hướng phát triển logistics tại các địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn.

Ngày 21/9/2026, Vietnam Post chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hàng hóa, nông sản bằng UAV tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Mô hình tập trung vào việc đưa cà phê từ khu vực thu hoạch trên đồi xuống điểm tập kết, sau đó kết nối với phương tiện vận tải đường bộ để chuyển đến cơ sở thu mua, hợp tác xã hoặc nơi chế biến.

Theo Vietnam Post, một số khu vực sản xuất cà phê, mắc ca tại Mường Ảng cách điểm tập kết, thu mua khoảng 4-5km. Địa hình dốc, đường nhỏ hẹp và khó đi khiến việc vận chuyển nông sản trong mùa thu hoạch tốn nhiều công sức. UAV được sử dụng để đảm nhiệm chặng vận chuyển này, với tải trọng công bố khoảng 50kg mỗi chuyến.

Tính đến giữa tháng 10/2026, mô hình đã thực hiện hơn 100 chuyến vận chuyển cà phê từ khu vực thu hoạch đến điểm tập kết, sau đó kết nối với hệ thống vận tải đường bộ trong mạng lưới logistics hiện có.

Vận chuyển nông sản bằng công nghệ bay không người lái tại Điện Biên.

Hoạt động vận chuyển được tổ chức theo nhu cầu của người dân. Các hộ sản xuất đăng ký thông tin, đơn vị vận hành tiếp nhận yêu cầu, bố trí chuyến bay và tổ chức giao nhận theo phương án khai thác.

Đối với những vùng sản xuất nằm trên địa hình đồi núi, việc vận chuyển nông sản từ nơi thu hoạch đến các điểm tập kết thường tốn nhiều thời gian và công sức. Ứng dụng UAV có thể giúp giảm bớt các công đoạn vận chuyển thủ công, rút ngắn thời gian đưa nông sản đến nơi sơ chế, chế biến.

Đặc biệt, đối với cà phê và các loại nông sản cần được xử lý kịp thời sau thu hoạch, việc cải thiện khâu vận chuyển có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm chất lượng nguyên liệu, hạn chế tổn thất và nâng cao giá trị sản phẩm.

Mở rộng ứng dụng logistics tầm thấp

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, cho biết công nghệ là một trong những động lực quan trọng để đổi mới hoạt động bưu chính, logistics. Trong đó, UAV là hướng công nghệ mới được Vietnam Post chủ động nghiên cứu, thử nghiệm để đánh giá khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Với mạng lưới phục vụ rộng khắp đến xã, thôn, bản, Bưu điện Việt Nam quan tâm đến khả năng ứng dụng UAV tại những khu vực có địa hình khó khăn, khoảng cách vận chuyển xa hoặc phương thức vận chuyển truyền thống còn hạn chế, nhất là với hàng hóa có yêu cầu cao về thời gian giao nhận.

“Việc tham gia phát triển kinh tế tầm thấp đối với Vietnam Post không chỉ là ứng dụng một phương tiện vận chuyển mới, mà xa hơn là kết hợp mạng lưới vật lý hiện có với công nghệ để hình thành những phương thức logistics mới, hiệu quả hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và địa phương”, ông Hào nhấn mạnh.

Theo ông Phan Long Giang, Giám đốc Bưu điện tỉnh Điện Biên, hiệu quả ứng dụng UAV được xem xét trên toàn bộ hành trình vận chuyển, từ khâu lấy hàng, tập kết, giao nhận đến chi phí và chất lượng phục vụ.

Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, từ mô hình tại Mường Ảng, Bưu điện Việt Nam đề xuất mở rộng nghiên cứu ứng dụng UAV trong vận chuyển bưu phẩm, cung ứng hàng hóa thiết yếu đến các khu vực bị cô lập do thiên tai, vận chuyển thuốc, vật tư và mẫu bệnh phẩm y tế, hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn và quản lý, bảo vệ rừng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt cho rằng, với đặc điểm địa hình rộng, chia cắt, dân cư phân tán, địa phương có nhu cầu ứng dụng UAV trong nhiều lĩnh vực. Tỉnh định hướng phát triển các mô hình có thể đo lường hiệu quả, có khả năng nhân rộng, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, chủ quyền vùng trời và an toàn dữ liệu.

Phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ những chuyến bay vận chuyển cà phê tại Mường Ảng, việc ứng dụng công nghệ vào logistics đang mở ra hướng giải quyết những khó khăn đặc thù của vùng cao, tạo điều kiện để đồng bào khai thác thế mạnh sản xuất của địa phương, nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững.

Duy Anh