Nghệ sĩ hài Lê Bảo bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Nghệ sĩ Phương Dung tiết lộ ông không có tiền chụp não, cuộc sống rất khó khăn.

Chiều 5/11, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ hài Lê Bảo sau khi cùng các thành viên trong nhóm Ngũ Long Du Ký đến thăm ông tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Theo Phương Dung, nhóm đã nhiều lần đến thăm nam nghệ sĩ và biết rõ hoàn cảnh sống thiếu thốn của ông. Hiện tại, Lê Bảo không có nhà cửa, phải ở nhờ trong một căn phòng nhỏ nằm giữa bãi kho phế liệu. Ông cũng không có giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế.

Cuộc sống của nam nghệ sĩ phụ thuộc vào những show diễn không ổn định. Có tháng ông không có việc làm, phải nhịn đói hoặc ăn mì gói thay cơm suốt nhiều ngày. Khi bị tai biến trong những ngày gần đây, do không có tiền, Lê Bảo không đến bệnh viện ngay mà chỉ mua thuốc cảm về uống. Đến khi tình trạng trở nặng, ông mới nhập viện.

Phương Dung cho biết hiện nam nghệ sĩ không có đủ kinh phí để thực hiện các xét nghiệm và chụp não cần thiết. Vì vậy, ông phải cầu cứu sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Trong bài đăng, Phương Dung cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã chung tay giúp đỡ Lê Bảo, gồm diễn viên Tiến Luật, Lê Nguyên Bảo... cùng một người hỗ trợ giấu tên.

Nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phung bên diễn viên hài Lê Bảo.

Lê Bảo là gương mặt hoạt động nghệ thuật nhiều năm nhưng không được đông đảo khán giả biết đến như những nghệ sĩ hài nổi tiếng cùng thời. Nghệ sĩ bắt đầu đi hát cải lương từ năm 1976. Sau đó, ông chuyển sang diễn tấu hài, từng biểu diễn cùng các nghệ sĩ Vũ Quang, Bình Mập và tham gia nhiều chương trình hát thiện nguyện.

Nam nghệ sĩ cũng từng hoạt động ở các sân khấu lô tô. Tuy nhiên, công việc biểu diễn ngày càng ít khiến thu nhập không ổn định và cuộc sống rơi vào cảnh túng thiếu. Lê Bảo từng thuê trọ tại Nhà Bè nhưng không đủ tiền trả tiền phòng. Sau đó, nhờ một người bạn diễn xin giúp, ông được cho ở nhờ trong căn nhà kho phía sau một nhà hàng tại TPHCM.

Không gian sống của nam nghệ sĩ khi ấy rất chật hẹp, xung quanh chất đầy đồ cũ, đồ phế liệu. Căn phòng chỉ có một chiếc giường, bếp nhỏ cùng những tấm bằng khen và hình ảnh lưu giữ thời còn hoạt động nghệ thuật. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, những ngày không có show, ông phụ giúp dọn dẹp nhà hàng, quét dọn và rửa bát. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân không có căn cước công dân, hộ khẩu và thẻ bảo hiểm y tế.

Ông cũng cho biết có 2 con gái nhưng các con đều có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không đủ điều kiện chăm lo cho cha. Người vợ thứ 2 của ông đã qua đời vì biến chứng tiểu đường. Hoàn cảnh của nghệ sĩ Lê Bảo từng được nhóm Ngũ Long Du Ký chia sẻ rộng rãi từ năm 2025. Nhóm đã nhiều lần đến thăm, động viên và kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ ông.

Tháng 10/2025, câu chuyện nam nghệ sĩ sống trong nhà kho, không có show diễn, phải ăn mì gói thay cơm được một số cơ quan báo chí phản ánh. Đến tháng 4/2026, hoàn cảnh của ông tiếp tục được đề cập khi nhóm nghệ sĩ trở lại thăm.

Ảnh: FBNV