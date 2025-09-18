Kính thưa các đồng chí đại biểu, khách quý! Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, phát huy ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung trí tuệ, tham luận, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội bầu ra 55 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá 20 là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín để gánh vác trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà giao phó. Kính thưa Đại hội! Các văn kiện thông qua tại Đại hội được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn trong 5 năm qua.

Các văn kiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đồng thời, xác định 12 mục tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá và 6 định hướng lớn, làm trụ cột cho mô hình phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa bằng được mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là kinh tế cửa khẩu, du lịch, tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá so với các tỉnh trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Quan tâm an sinh xã hội, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân”.

Đại hội tiếp tục khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước và sự phát triển của tỉnh trong những năm tới. Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào BCH Đảng bộ khoá 20.

Đại hội đã giao trọng trách cho BCH Đảng bộ tỉnh khoá 20 lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội vừa được thông qua. Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, trước nhân dân, BCH Đảng bộ tỉnh khoá 20 nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn Đảng bộ và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Kính thưa Đại hội!

Đến thời điểm này, chúng ta vui mừng, phấn khởi báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương; báo cáo với toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Đại hội! Trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Đảng bộ tỉnh nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự hướng dẫn giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự quan tâm ủng hộ, tham gia đóng góp ý kiến của các cấp, các ngành, các địa phương, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các cán bộ, đảng viên, các nhân sỹ, trí thức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Đặc biệt, Đại hội rất vui mừng, vinh dự được đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo và tinh thần dám nghĩ, dám làm; đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là những định hướng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới.

Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới BCH Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ tỉnh Cao Bằng trong những năm qua.

Đại hội xin gửi lời cảm ơn chân thành, sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ khoá XIX thôi tham gia BCH Đảng bộ khoá 20; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, đảng viên và nhân dân,... có nhiều đóng góp quý báu trong quá trình chuẩn bị và diễn ra Đại hội. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ to lớn đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã cử cán bộ, phóng viên đến dự, đưa tin và tuyên truyền kịp thời về Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn các các tiểu ban chuẩn bị và tổ chức Đại hội, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động đã tận tuỵ làm tốt công tác phục vụ, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.

Kính thưa Đại hội! Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 là niềm cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chung vai, sát cánh vì sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được Đại hội quyết nghị, tôi đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội.

Đồng thời khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện toàn khóa và từng năm một cách cụ thể, sát thực, khả thi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm sau phải tốt hơn năm trước; nhiệm kỳ khoá 20 phải tốt hơn nhiệm kỳ khoá 19.

Kính thưa đại hội! Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn cách mạng mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kính chúc quý vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!