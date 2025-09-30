Ông Ngô Văn Đức - Phó Giám đốc Viện Giáo dục và Đào tạo số VTC trình bày các nội dung chuyển đổi số và AI tại chương trình. Ảnh: Hoàng Quý

Chương trình đào tạo được tổ chức trong 4 ngày (30/9 - 3/10) dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ vào công việc hàng ngày.

Tại chương trình, các học viên được ông Ngô Văn Đức - Phó Giám đốc Viện Giáo dục và Đào tạo số VTC (VTC Education) giới thiệu 2 chuyên đề: Nền tảng chung về chuyển đổi số và AI; nâng cao và xây dựng tầm nhìn chiến lược.

Với chuyên đề 1 (Nền tảng chung về chuyển đổi số và AI), các học viên đã được giới thiệu về chuyển đổi số cũng như tầm quan trọng trong công tác quản lý, chuyển đổi số trong công tác dân tộc và tôn giáo, AI - động lực cốt lõi của chuyển đổi số giai đoạn mới... Đồng thời thực hành các tác vụ căn bản, nghiệp vụ chuyên môn, xây dựng bài phát biểu, phản biện, trả lời báo chí, báo cáo...

Toàn cảnh chương trình tập huấn. Ảnh: Hoàng Quý

Đối với chuyên đề 2 (Nâng cao và xây dựng tầm nhìn chiến lược), các đại biểu tiếp tục được nghe phân tích mô hình ứng dụng AI thành công tại các cơ quan Chính phủ, xây dựng lộ trình ứng dụng AI (AI Roadmap) cho đơn vị, xác định mục tiêu và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả, xây dựng và huấn luyện trợ lý ảo cá nhân (tư vấn chiến lược, pháp luật, viết lách, xử lý dữ liệu...), xây dựng kế hoạch hành động ứng dụng AI cho đơn vị…