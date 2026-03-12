Diễn đàn quốc gia Văn hoá với Doanh nghiệp năm 2026 sẽ diễn ra chiều 12/3 tại Hà Nội, với chủ đề Văn hoá kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 700-800 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan báo chí.

Diễn đàn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; BTC Cuộc vận động Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam chỉ đạo tổ chức. Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) là đơn vị tổ chức.

Ban tổ chức diễn đàn tại trao đổi với báo chí.

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, văn hoá ngày càng được khẳng định là nguồn lực nội sinh quan trọng của sự phát triển quốc gia.

Thời gian gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt nghị quyết chiến lược như Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 71, 79 và 80, đặt nền tảng cho tư duy phát triển mới của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và đổi mới sáng tạo. Những nghị quyết này hướng tới chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào quy mô sang dựa trên chất lượng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trong tổng thể định hướng đó, văn hoá được xác định là trụ cột bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh không chỉ là hệ chuẩn mực đạo đức trong hoạt động thị trường mà còn là nền tảng hình thành uy tín doanh nghiệp, bản sắc quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Hồ Anh Tuấn.

Theo ông Hồ Anh Tuấn - Trưởng BTC triển khai Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Diễn đàn Văn hoá với Doanh nghiệp năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hoá tinh thần các nghị quyết chiến lược của Đảng, đồng thời góp phần định hình hệ giá trị văn hoá kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Mục tiêu của diễn đàn là hướng tới xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mạnh về kinh tế mà còn tiên phong trong việc dẫn dắt các giá trị tiến bộ của xã hội.

Tại diễn đàn năm nay sẽ diễn ra hai phiên toạ đàm cấp cao với tinh thần "Chính phủ kiến tạo - Doanh nghiệp hành động - Văn hoá dẫn đường cho phát triển bền vững". Các phiên thảo luận tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước trong hoàn thiện thể chế và khẳng định trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng, thực thi và lan toả các chuẩn mực văn hoá kinh doanh Việt Nam.

Phiên thứ nhất có chủ đề Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới. Nội dung thảo luận sẽ tập trung phân tích tư duy phát triển mới từ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đồng thời làm rõ vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập.

Các đại biểu cũng sẽ trao đổi về việc tiếp tục hoàn thiện Bộ Tiêu chí Văn hoá Kinh doanh Việt Nam, đồng thời hướng tới xây dựng Bộ chỉ số Văn hoá Kinh doanh Việt Nam - một công cụ đánh giá và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phiên thứ hai mang chủ đề Doanh nghiệp hành động - Lan toả giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam. Phiên thảo luận tập trung vào các giải pháp để chuyển hoá các giá trị văn hoá thành chuẩn mực hành động trong quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Nhiều nội dung sẽ được đặt ra như tích hợp văn hoá vào chiến lược phát triển doanh nghiệp, xây dựng đạo đức kinh doanh, tăng cường tính minh bạch, thực hiện trách nhiệm xã hội và lan toả các giá trị tích cực của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Qua đó hình thành những cam kết hành động cụ thể của cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, trách nhiệm và bền vững.

Một điểm nhấn quan trọng của diễn đàn năm nay là nghi thức công bố Bộ giá trị Văn hoá Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cùng với việc phát động và cam kết thực thi từ cộng đồng doanh nghiệp.

Bộ giá trị này được xem là bước phát triển mới của Cuộc vận động Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 2016. Thông qua việc xác lập các chuẩn mực chung về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tính minh bạch và uy tín doanh nghiệp, bộ giá trị sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đồng thời nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo BTC, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, uy tín và chuẩn mực văn hoá đang trở thành yếu tố quan trọng của năng lực cạnh tranh, việc xây dựng và lan toả các giá trị văn hoá kinh doanh tích cực không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh và độ tin cậy trên thị trường mà còn góp phần củng cố thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Diễn đàn Văn hoá với Doanh nghiệp năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh Việt Nam, hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm và mang bản sắc trong nền kinh tế toàn cầu.