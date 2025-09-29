Chiều 29/9, Đức Phúc gặp gỡ báo chí tại TPHCM sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025. Tham dự buổi gặp gỡ có đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh và nhà sản xuất Dương K.

Choáng váng với báo giá hơn 2 tỷ đồng

Thành công của Đức Phúc nằm ở chiến lược nghệ thuật đầy tham vọng: 12 điểm nhấn trong 3 phút - tức là trung bình 15-20 giây, cảm xúc, âm nhạc, sân khấu và biểu diễn đều thay đổi hoàn toàn. Trong khi thông thường một bài hát chỉ có 3-4 cao trào, Phù Đổng Thiên Vương được thiết kế để khán giả liên tục trải qua nhiều cung bậc cảm xúc mà Đức Phúc dự tính và gây "áp lực" với các thành viên ê-kíp.

Producer Dương K cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng đàn bầu, sáo và trống để tạo nên bản phối 100% Việt Nam mà vẫn đương đại. Đạo diễn sân khấu Dương Mai Việt Anh tính toán chính xác đến từng giây - ví dụ ở phút thứ 1 giây thứ 32, hiệu ứng sẽ bắt đầu nâng lên. Sự tỉ mỉ này gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức Nga.

Ca sĩ Đức Phúc trong buổi gặp gỡ báo chí.

5 ngày trước ngày thi, bảng báo giá hiệu ứng sân khấu của ban tổ chức khiến cả ê-kíp choáng váng: hơn 2 tỷ đồng chỉ riêng phần hiệu ứng. Đạo diễn Việt Anh phải đàm phán và chỉ sử dụng lửa - hiệu ứng đắt thứ hai sau pháo. Bằng cách tối ưu hóa, chi phí giảm xuống còn 400-500 triệu đồng.

Tổng chi phí toàn bộ hành trình lên đến gần 2 tỷ đồng, bao gồm hiệu ứng sân khấu, chi phí cho 16-17 thành viên, 15-20 kiện hành lý với phông, chiếu, đạo cụ, trang phục, visual và nhiều chi phí khác.

Chưa buổi nào kết thúc đúng giờ

Intervision 2025 quy định nghiêm ngặt: thời lượng 2-3 phút, tối đa 6 người trên sân khấu, mỗi quốc gia chỉ 2-3 buổi họp với ban tổ chức. Nhưng đoàn Việt Nam đã có 7-8 buổi họp, chưa buổi nào kết thúc đúng giờ.

Thách thức lớn nhất là ban tổ chức không cho phép các đội tự làm visual - hình ảnh hiển thị trên màn LED. Đạo diễn Việt Anh phải thuyết phục mới được tự thực hiện visual vì phía Nga không thể hiểu hết nội dung tượng trưng của hình ảnh Việt Nam.

Đức Phúc chia sẻ thông tin Trưởng ban giám khảo người Nga ban đầu bị lỗi hiển thị, cho Việt Nam ở vị trí thứ 8. Khi phát hiện sai sót, vị này công khai thừa nhận và khẳng định chấm Việt Nam ở vị trí thứ nhất.

Vững vàng trước thị phi - BTC Nga chủ động xin lỗi

Đức Phúc chuẩn bị 23 chiếc nón lá được in hình ảnh từng nghệ sĩ, cờ Việt Nam và cờ quốc gia của họ để tặng 23 quốc gia tham dự. Đoàn còn mang theo 50 chiếc nón lá và cờ để tặng, tạo hình ảnh thân thiện, hiếu khách đặc trưng.

Sau khi tiết mục phát sóng, hàng nghìn khán giả quốc tế trên YouTube đặt câu hỏi về ý nghĩa văn hóa. Producer Dương K dành thời gian trả lời từng bình luận về truyền thuyết Thánh Gióng, ý nghĩa cây tre trong văn hóa Việt Nam.

Khi được hỏi về thông tin tiêu cực xuất hiện trên một số trang tin quốc tế gắn tên Đức Phúc với vấn đề giới tính, nam ca sĩ cho biết khi ban tổ chức Nga nắm bắt đã chủ động liên hệ xin lỗi, cam kết xử lý. Họ mong muốn Đức Phúc tập trung vào cuộc thi và chiến thắng, không để những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng.

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh, nhà sản xuất Dương K và Đức Phúc.

Kế hoạch tương lai đầy tham vọng

Đức Phúc ở lại Nga 4 ngày sau chung kết để bàn về các dự án, trong đó có chuỗi tour diễn tại nhiều thành phố ở Nga. Anh cam kết nếu có tour, sẽ mang theo ê-kíp Việt Nam để tạo nên tổng thể hoàn hảo nhất.

Về dự định âm nhạc, Đức Phúc công bố sẽ phát hành album đầu tay trong năm 2026 sau 10 năm hoạt động. Album có đột phá với những sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng.

Người thầy Mỹ Tâm và trách nhiệm nghệ sĩ

Tại buổi gặp gỡ, anh khẳng định nếu không có ca sĩ Mỹ Tâm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thì không có Đức Phúc thời điểm hiện tại. Anh chia sẻ Mỹ Tâm là hình mẫu ảnh hưởng mạnh mẽ - từ cách cầm mic, ứng xử trong đời sống đến cách truyền cảm hứng với xã hội.

Về áp lực sau chiến thắng, Đức Phúc thừa nhận vị thế của anh đã được nâng lên, các bước đi và sản phẩm sắp tới phải có kế hoạch kỹ lưỡng. Về cát-sê, anh nhấn mạnh vị thế tăng nên cát-sê là điều đương nhiên nhưng điều quan trọng hơn là vị thế dựa trên tình yêu thương khán giả - giá trị cốt lõi đem lại thành công bền vững.

Anh coi việc trở thành hình mẫu tốt là trách nhiệm của nghệ sĩ có sức ảnh hưởng. Trách nhiệm không chỉ ở âm nhạc mà còn ở cách sống, ứng xử và truyền cảm hứng tích cực, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Một bộ phim tài liệu về toàn bộ hành trình Intervision 2025 đang được thực hiện bởi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, ghi lại quá trình từ chuẩn bị đến chiến thắng để khán giả hiểu rõ hơn về những khó khăn và cách ê-kíp Việt Nam đã vượt qua.

Đức Phúc nói về vấn đề cát-sê sau khi giành được Quán quân Intervision 2025:

Ảnh, video: HM