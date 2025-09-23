Sau chiến thắng lịch sử của con trai tại Intervision 2025, ông Nguyễn Văn Trung - cha ca sĩ Đức Phúc - đã có những chia sẻ đầy xúc động trên mạng xã hội. Không thể giấu nổi sự tự hào, ông Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã thay đổi số phận con trai mình.

"Thật là thiếu sót nếu tôi không nói ra những điều này với sự biết ơn từ đáy lòng", ông Trung viết trong tâm thư. Với 10 năm hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm, Đức Phúc đạt được nhiều mốc son trong sự nghiệp nhưng chiến thắng tại cuộc thi quốc tế Intervision 2025 được ông coi là dấu mốc quan trọng nhất, mang tầm cỡ quốc gia.

Gia đình Đức Phúc chụp hình cùng Mỹ Tâm. Ảnh: Tư liệu

Điều khiến ông Trung xúc động nhất chính là vai trò của Mỹ Tâm - người mà ông gọi là "người có tâm, có tầm". Trong tâm thư, ông nhấn mạnh "cú bấm chọn" của nữ ca sĩ tại The Voice 2015 thay đổi hoàn toàn số phận của Đức Phúc.

"Cú bấm đó đã thay đổi số phận của một con người, đó là Đức Phúc ngày nay. Nói về tình thầy trò và những sự truyền đạt, rèn giũa mà cô Tâm dành cho Đức Phúc thì không bút mực nào tả nổi, chỉ người trong cuộc mới hiểu được điều đó", ông Trung viết.

Không chỉ dừng lại ở Mỹ Tâm, ông Trung còn nhắc đến vai trò quan trọng của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong hành trình của con trai. Theo ông, tại vòng sơ tuyển ngoài Bắc của The Voice 2015, Đức Phúc đã bị một nhạc sĩ khác bấm loại. Tưởng như giấc mơ âm nhạc sẽ khép lại nhưng "cú bấm chọn" của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, mở ra cơ hội thi tuyển cho Đức Phúc.

"Nhờ cú bấm chọn của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Đức Phúc mới có cơ hội thi tuyển tại The Voice 2015", ông Trung chia sẻ. Điều đặc biệt, chính nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là tác giả của ca khúc Phù Đổng Thiên Vương - bài hát đã đưa Đức Phúc đến vinh quang tại Intervision 2025.

Trong tâm thư, ông Trung nhấn mạnh việc dạy con theo đạo "uống nước nhớ nguồn". "Suốt chặng đường 10 năm hoạt động nghệ thuật, để có được những thành công đó, ngoài sự hy sinh thú vui cá nhân của tuổi trẻ, đam mê và chuyên tâm của Đức Phúc, ngoài công lao to lớn của cô Mỹ Tâm và chú Hồ Hoài Anh, còn có sự hợp tác của nhiều đối tác và bạn bè", ông viết và cùng gia đình xin chân thành cảm ơn mọi người.

Đức Phúc đăng quang Quán quân Intervision 2025. Ảnh: Intervision

Rạng sáng 21/9/2025 tại Live Arena, ngoại ô Moskva, Nga, Đức Phúc đã tạo nên kỳ tích khi đăng quang Quán quân Intervision 2025, giành giải thưởng danh giá bao gồm cúp pha lê và 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng).

Đức Phúc - đại diện Việt Nam - biểu diễn ở vị trí thứ 20, chinh phục hơn 6.000 khán giả bằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. Kết hợp âm nhạc dân gian với rap đương đại bằng ba ngôn ngữ Việt-Anh-Nga, cùng dàn dựng công phu với đạo cụ tre, nón lá và trang phục truyền thống.

Một điểm nhấn cảm động là Đức Phúc tuyên bố trích một phần tiền thưởng làm từ thiện tại Nga. Cử chỉ này được báo chí Nga ca ngợi là "hành động đẹp, chân thành", củng cố hình ảnh Intervision như "sân khấu tình bạn giữa các dân tộc".

