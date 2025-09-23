Ca sĩ Đức Phúc vừa có tâm thư gửi từ Nga chia sẻ xúc động sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025. Anh bày tỏ xúc động sâu sắc khi nhận được thư chúc mừng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính.

"Đầu tiên, con Đức Phúc xin chân thành cảm ơn bác Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu thương gửi lời chúc mừng cùng sự ghi nhận quý báu dành cho con và toàn thể ê-kíp Việt Nam. Đây là nguồn động lực rất lớn để giúp con và toàn bộ anh em sẽ luôn vững tin cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà", Đức Phúc viết.

Ca sĩ Đức Phúc bên chiếc cúp danh giá. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Xuân Bắc luôn động viên, khen ngợi khích lệ tinh thần dành cho anh và đội Việt Nam trước và sau khi kết thúc cuộc thi.

Đức Phúc cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn anh trở thành nghệ sĩ đại diện của Việt Nam tại đấu trường âm nhạc danh giá này. Đồng thời nam ca sĩ cũng biết ơn Cục Hợp tác Quốc tế, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga và nhiều đơn vị, truyền thông, cá nhân... đã sát cánh đồng hành cùng đoàn Việt Nam.

Ca sĩ Đức Phúc trong giây phút chiến thắng Intervision 2025.

''Chiến thắng rực rỡ này, niềm tự hào Việt Nam và tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời này Phúc xin ghi nhớ mãi trong trái tim mình và lấy đó làm động lực để luôn cố gắng phấn đấu thật nhiều hơn nữa trong tương lai, làm được thật nhiều điều tươi đẹp có ích cho xã hội, cho đất nước'' - ca sĩ Đức Phúc viết.

Ngày 21/9, Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành Quán quân Intervision 2025. Nam ca sĩ lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lấy cảm hứng từ bài Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc qua hình ảnh cây tre. Với số điểm kỷ lục 422, vượt xa á quân Nomad Trio (Kyrgyzstan, 373 điểm), Đức Phúc giành chiến thắng nhận giải thưởng 30 triệu ruble (360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng).

Đức Phúc trình diễn ca khúc "Phù Đổng Thiên Vương":

Ảnh, video: Intervision